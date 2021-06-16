高雄山區長者疫苗接種 行動不便坐車上也可施打

高雄市昨天啟動長輩新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗接種，今天在山區開打，不僅醫護上山服務，對於行動不便者，醫護還上車問診、接種，服務到位，民眾直說貼心。

高雄市政府昨天啟動長者疫苗施打，首波以87歲以上（原住民75歲以上）長輩為主要對象。其中，桃源區今天於桃源里雅妮綜合風雨球場為75歲以上長者接種疫苗，上午依列冊為30名長輩接種，施打率百分百。

對於行動不便者，桃源區公所還有專車到府接到風雨球場接種疫苗，其中有1名阿嬤因為行動不便，由衛生所所長率護理師上車問診後施打疫苗，讓長者安心坐在車上接受醫護人員照料，讓接種的阿嬤直說醫護很貼心。

高雄市政府原住民事務委員會指出，市府要求衛生所及區公所同仁於前1天調整座位及動線安排，現場座位保持2.5公尺以上間距；另特別安排家屬等候區，保持安全施打環境，施打疫苗現場也播放輕音樂，幫助長者放鬆心情。

高雄市政府原民會主委洪羽珊表示，市府還準備手板，提醒長輩施打完疫苗後應注意事項，包括休息多喝水及留意體溫變化等。

高雄市政府自昨日起一連3天，為市內87歲以上長者、約3萬1000人接種疫苗；次波為18日至22日，以80至86歲、約6萬1000人為對象；接著才是75至79歲者近7萬人為第3波。