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為75歲以上長者施打疫苗 金門4大場館接種站上路

中央社 / 金門縣16日電

金門縣政府四個大型接種站今天開始對全縣75歲以上長者及具原住民身分的65歲以上長者施打AZ疫苗。縣府表示，大型場館接種到19日為止，呼籲民眾踴躍施打，一起走過疫情

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情嚴峻，金門縣政府向中央流行疫情指揮中心爭取到日本贈送疫苗中的1萬1200劑AZ疫苗，昨天起在衛生福利部金門醫院等9家合約院所開打；縣府也規劃在四大場館為長者施打，今天起開打。

四大場館為金城縣立體育場、金寧中小學體育館、金湖體育館和金沙國中體育館。縣府指出，為避免群聚並維持接種秩序，採分區、分時段方式，今天到19日，每天分4個時段（上午8時30分、10時；下午1時30分、3時30分）施打，盼能以最快的速度完成接種作業。

為此，縣府動員民政系統到最基層鄰長，針對每名75歲以上長者（及具原住民身分的65歲以上長者）逐一詢問施打意願，並確保有意願接種疫苗的每一名長者都能接種。鄉鎮公所也會針對有需要的長者，提供交通工具協助接送。

縣長楊鎮浯今天到金城和金湖體育館視察施打狀況，對現場動線規劃和長輩之間的距離井然有序，相當肯定。他感謝民眾的配合，並呼籲尚未施打的民眾踴躍接種，讓自己多一層保護，也讓家人安心，大家一起走過疫情。

各鄉鎮長和村里長今天都在各場館全程陪伴長者。金城鎮長李誠智說，鎮公所昨天發放通知單並以廣播方式，告知民眾施打疫苗的時間和地點，但仍有不少長者今天一大早就來到體育館；籲請晚輩提醒長輩，接種都是依照順序進行，不會出現爭先恐後的情形，請長者按照通知的時間到達即可，以免久候。

現場醫護人員仿效日本「宇美町式」接種法，服務前來施打的長輩。長輩坐在符合社交距離的椅子上，經醫生詢問身體狀況後，再由護理師移動，一一為長者注射，讓長者倍覺溫馨。

AZ疫苗 體育 疫情

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