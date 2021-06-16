長輩錯過施打日怎麼辦 綠營議員爭取未來可依造冊補打

高雄市 87歲以上長者疫苗接種進入第二天，全高市符合資格者3萬多人，昨日共施打10896人，比例已達34.18%。高市民進黨議員陳致中指出，不少長輩因子女無法請假或猶豫不決錯過施打梯次，擔心後續又要去其他醫療院所重新排隊，建議市府接種站日後依舊能讓未施打者依據造冊紀錄補施打，省去長輩麻煩。

高雄市87歲以上長者昨天起帶通知單去施打疫苗，沒有通知單無法接種。高雄市府指出，87歲以上長者31917人，截至昨天（6月15日）下午4點30分，長輩實際接種10896人（含不在籍506人），接種比例34.18%。

今天是高雄市87歲以上長者接種疫苗的第二天，市議員陳致中指出，依據昨天的單日施打率來觀察，小港區約五成、前鎮區約六成，昨天約一半長者沒有去指定地點打疫苗。

陳致中指出，有民眾陳情說，家中老人家行動不便，雖然有計程車可服務，但還是要家人陪同比較安心，誰知施打日子女不能請假，不得已錯過施打機會，另有家中長輩人希望多考慮一些時日再施打，這些錯過施打梯次的長輩擔心日後必須去醫療院所排隊施打，建議市府以最便利原則，讓未施打者在未來的接種日直接憑造冊紀錄施打，毋須跑去醫療院所。