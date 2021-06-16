滾動式調整疫苗接種措施 陳其邁馬不停蹄視察

高雄市啟動長輩首波疫苗接種，首日有些狀況，市長陳其邁在臉書說「歹勢、立刻改善」，團隊開會滾動修正，今天一早他現身七賢國小視察，3副市長也各司其職，視察接種站運作情形。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗大規模施打，高雄市首波疫苗施打以87歲以上長輩為主要對象，今天第2天，陳其邁一早馬不停蹄視察七賢國小、苓洲國小、三信家商及鳳山體育館、鹽埕區忠孝國小等地疫苗施打狀況。

多處接種站配合長輩作息開放提早接種，工作人員陪同實聯制、繳交資料、問診施打，縮短長輩等待時間，市府表示，滾動式調整長者疫苗接種，是要讓長輩受到最好的照顧。

陳其邁表示，所有首長都有各自負責疫苗接種站，要關心現場動線及狀況；熱血小黃及復康巴士冒雨接送長輩，醫護及防疫人員也就定位幫忙長輩施打，允市府持續排除狀況，要把各接種站調整到最便利及最貼心狀態。

副市長史哲、林欽榮及羅達生也各自到高雄高工、科工館等37個接種站視察疫苗滾動修正後的動線及流暢度，盼提高績效及更貼心服務。