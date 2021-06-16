快訊

三級警戒滿月／同島一命！圍堵多點擴散 盤點全台重大群聚案

專家提可降至2.5級警戒？陳時中：一不注意疫情恐復燃

滾動式調整疫苗接種措施 陳其邁馬不停蹄視察

中央社 / 高雄16日電

高雄市啟動長輩首波疫苗接種，首日有些狀況，市長陳其邁在臉書說「歹勢、立刻改善」，團隊開會滾動修正，今天一早他現身七賢國小視察，3副市長也各司其職，視察接種站運作情形。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗大規模施打，高雄市首波疫苗施打以87歲以上長輩為主要對象，今天第2天，陳其邁一早馬不停蹄視察七賢國小、苓洲國小、三信家商及鳳山體育館、鹽埕區忠孝國小等地疫苗施打狀況。

多處接種站配合長輩作息開放提早接種，工作人員陪同實聯制、繳交資料、問診施打，縮短長輩等待時間，市府表示，滾動式調整長者疫苗接種，是要讓長輩受到最好的照顧。

陳其邁表示，所有首長都有各自負責疫苗接種站，要關心現場動線及狀況；熱血小黃及復康巴士冒雨接送長輩，醫護及防疫人員也就定位幫忙長輩施打，允市府持續排除狀況，要把各接種站調整到最便利及最貼心狀態。

副市長史哲、林欽榮及羅達生也各自到高雄高工、科工館等37個接種站視察疫苗滾動修正後的動線及流暢度，盼提高績效及更貼心服務。

疫苗 陳其邁 高雄市

延伸閱讀

長輩疫苗開打 史哲揭高市團隊夜行軍早勤教

陪雙北坐牢？徐巧芯：當初同島一命口號多響亮

高雄接種作業混亂 新北議員譏：原來是要做錯誤示範

疫苗施打小狀況 陳其邁表達滾動檢討態度

相關新聞

長輩錯過施打日怎麼辦 綠營議員爭取未來可依造冊補打

高雄市 87歲以上長者疫苗接種進入第二天，全高市符合資格者3萬多人，昨日共施打10896人，比例已達34.18%。高市民...

疫苗施打第2天屏東遇大雨 縣府「貼心模式」讓長輩安心

屏東縣從15日啟動大規模疫苗施打，全縣48處注射站從海拔超過1千公尺的霧台鄉到國境最南端恆春半島、離島琉球鄉，南北百里同...

睹物思親！扁媽遺物曝光 兩塊阿扁作文獎牌珍藏半世紀

前總統陳水扁的母親陳李慎在今年初過世，阿扁總統今早在新勇哥物語分享母親遺物，小小盒子內是兩塊他就讀初中時的作文獎牌，珍藏...

高雄天雨疫苗站接送不便 警方協助好窩心

高雄市長者疫苗接種進行今天進入第二天，由於天雨影響，許多人撐傘穿雨衣帶年邁父母到指定地點打疫苗，下雨地面潮濕，長者走起來...

警冒雨抱長者助接種疫苗 潘孟安：最美背景

屏東縣第一次大規模施打疫苗，15日到17日平均每天要為上千名85歲以上長者接種，長輩們移動相當不容易，縣府現場安排相關協...

屏東缺寄養家庭 26日視訊招募

寄養家庭爸媽逐漸老化，屏東今年有4戶退出，新血招募困難，在疫情風暴下，屏東家扶中心訂6月26日辦視訊招募說明會，歡迎年齡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。