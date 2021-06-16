長輩疫苗開打 史哲揭高市團隊夜行軍早勤教

高雄市首波長輩疫苗開打，昨天首日有些小狀況，市長陳其邁在臉書說「歹勢、立刻改善」，昨晚團隊2次開會修正，今早陳其邁現身七賢國小視察，副市長史哲揭團隊是「夜行軍、早勤教」。

高雄市昨天啟動新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）首波長輩疫苗施打，全市56處疫苗施打站，部分接種站間隔布設不理想，陳其邁2度動怒指示加大間距；昨晚市府團隊2次開會調整疫苗施打動線布設等缺失。

陳其邁今天一早由史哲等人陪同視察七賢國小接種站並關切動線及長輩接種情形，呼籲長輩不必擔心，被通知者都會完成施打。

史哲在臉書（Facebook）發文指出，首日疫苗接種結束後市長兩度開會、首長分頭連夜調整與改善接種站，而一晚的夜行軍，接著「今早全體集合的早勤教」，今天團隊全員現場協力執行疫苗接種服務、滾動式調整並做好更多準備。

史哲指出，昨天會議結論包括民眾進場即安排就坐、座位間隔3公尺以上、首長認養1接種站、廁所5分鐘清消等。

史哲表示，今天一早，所有首長到各自負責疫苗接種站，與衛生局、民政系統及醫護進行行前會議與確認現場布設等，除了陪同陳其邁視察七賢國小長輩疫苗施打，他再到高雄高工等，市府持續滾動式調整疫苗接種執行讓施打過程更流暢。