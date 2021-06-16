疫苗施打第2天屏東遇大雨 縣府「貼心模式」讓長輩安心

屏東縣從15日啟動大規模疫苗施打，全縣48處注射站從海拔超過1千公尺的霧台鄉到國境最南端恆春半島、離島琉球鄉，南北百里同步開打，第一階段施打對象為85歲以上長者，今天施打疫苗第二天，屏東地區雖然下起大雨，從長輩下車到進入施打站，都有搭棚子、出動大傘，打完疫苗長輩說「打了疫苗很安心，施打過程約30、40分鐘」，讚許縣府的貼心安排。

屏東縣設置48處疫苗施打站，由於屏東地形狹長，南北長達120公里，潘孟安說，屏東依山臨海還有離島，醫護翻山越嶺更要跨海，部落到部落間路途遙遠，動輒半小時以上。屏東長照模式深入山海，選定長者熟悉衛生所當施打站，長輩們與接送車司機、公衛人員多半熟識，用熟悉母語溝通降低焦慮，打疫苗反而像日常事，快、穩、準的超高效率，還多了濃濃的人情味。

今天屏東縣下起大雨，屏東體育館的大型施打站，從長輩下車處到走進體育館，縣府規畫動線，沿途搭起棚架，讓長輩與陪同家屬不用擔心淋到雨，長輩施打疫苗結束後，回到下車地點，安排家屬開車接送動線，長輩讚「很貼心！施打疫苗過程很安心！約30、40分鐘就完成」。

潘孟安說，屏東貼心模式，讓天涯海接種狀況順利，關鍵原因是屏東的長照據點與部落健康站長期投入偏鄉離島長者關懷照，長者和公衛體系形成緊密醫療互動網絡，落實在地醫療。

潘孟安說，原鄉部落，原鄉護理師用族語解說，有原鄉提早錄製族語衛教影片在現場播放，VuVu（排灣族語奶奶爺爺意思）安心接種疫苗後留觀，再由原車載回；離島接種情形很順暢，各自在家人陪同下，騎電動車、坐機車、搭汽車、坐輪椅而來後，直接到衛生所門口下車。