高市1年逾4千件捕蜂捉蛇 回歸農業局

高雄1年有逾4500件捕蜂捉蛇業務，過去都由消防局負責，不過農業局將接手，已完成委外，預計6月21日啟動，只要接獲通報會在1小時內趕達現場，以減少民眾驚慌。

統計顯示，高雄市每年約有4500件捕蜂捉蛇等通報，過去由消防隊負責，打火弟兄忙於救火還要協助捕蜂捉蛇疲於奔命，經研議要改由農政單位負責。

高市府農業局今天指出，捕蜂捉蛇業務會自6月21日回歸由農業局辦理，農業局已將業務委外辦理，為民服務不打折。

農業局規劃高雄市設6個執勤駐點，全年24小時待命，務求接獲捉蛇案件在通報15分鐘內聯繫，1小時內趕抵現場，以減少民眾驚慌。農業局布設6個執勤大隊在岡山、仁武、鳳山、旗山、甲仙、六龜區並編組32人，民眾通報後，中控中心會在15分鐘內聯繫報案人確認案件再以手機GPS衛星定位，調度人員勤務。

雖然接手捕蜂捉蛇業務，農業局也提醒民眾，蜂、蛇是生態系一份子，正確面對蜂、蛇可確保自身安全及生態平衡。一旦民眾在野外遇到蛇，蛇類會因受驚嚇或威脅而虛張聲勢有防禦姿態，但少會主動攻擊，籲民眾儘速離開現場，便能與蛇和平共處。

如果在居家範圍發現蛇類可立即通報1999，疏散小孩或寵物並勿貿然自行驅趕恐會激怒蛇類，建議可在蛇的路徑上反貼膠帶黏纏後即可限制蛇的移動等並通報處置。