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警冒雨抱長者助接種疫苗 潘孟安：最美背景

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣大規模施打疫苗，15日到17日平均每天要為上千名85歲以上長者接種，長輩們移動相當不容易，昨上午東港鎮下著毛毛雨，有長輩從小黃公車下車時，行動不便，五名員警上前幫忙，協助抱起長輩移動到輪椅上，潘孟安看到這幕景象暖心說「最美的背景」。圖／屏東縣府提供
屏東縣大規模施打疫苗，15日到17日平均每天要為上千名85歲以上長者接種，長輩們移動相當不容易，昨上午東港鎮下著毛毛雨，有長輩從小黃公車下車時，行動不便，五名員警上前幫忙，協助抱起長輩移動到輪椅上，潘孟安看到這幕景象暖心說「最美的背景」。圖／屏東縣府提供

屏東縣第一次大規模施打疫苗，15日到17日平均每天要為上千名85歲以上長者接種，長輩們移動相當不容易，縣府現場安排相關協助服務，昨天上午屏東縣東港鎮下著毛毛雨，有長輩從小黃公車下車時，行動不便，五名員警上前幫忙，協助抱起長輩移動到輪椅上，潘孟安看到這幕景象暖心說「最美的背景」。

昨天是警察節，潘孟安說，看到員警協助抱起小黃巴士內行動不便長者，「最美的背影」。從除惡到行善，波麗士始終站在第一線，如同天秤的支點撐起台灣，「成為守護屏東的隱形斗篷」，警察除了正義形象外，鐵漢也有暖心一面。

潘孟安說，疫苗施打首日，昨天早上看到同仁在群組回傳照片，看見支援疫苗速打站的警察同仁，抱起小黃巴士裡行動不便的長輩，當時下著雨，看到這張照片立刻暖起來。

東港分局指出，東港的疫苗速打站設在東港慈濟的靜思堂，15日上午9點20分，當時下著毛毛雨，東港所長吳東儒、巡佐蘇大智、警員鄧伊作、曾俊和，和分局長林文煜，看到行動不便的長輩從小黃巴士下車，眾人上前協助合力將長輩從小黃巴士抱起移動到輪椅。

潘孟安說，感謝警察如同隱形斗篷，守護著這片土地的每一個人，生活中遇到大小問題，頭一個就是找警察求助，疫情期間，警方支援防疫，扮演疫調柯南，與醫護同仁築起最緊密的防護網，協助團隊守住屏東。

潘孟安說，疫苗到位後，縣府優先讓高風險的基層員警施打疫苗，屏東2145位警察，7成接種，這一波後將達到近8成。也為防疫人員加保防疫險，全力補足各類防疫物資，讓前線員警獲更好的保護。

屏東縣大規模施打疫苗，15日到17日平均每天要為上千名85歲以上長者接種，長輩們移動相當不容易，昨上午東港鎮下著毛毛雨，有長輩從小黃公車下車時，行動不便，五名員警上前幫忙，協助抱起長輩移動到輪椅上，潘孟安看到這幕景象暖心說「最美的背景」。圖／屏東縣府提供
屏東縣大規模施打疫苗，15日到17日平均每天要為上千名85歲以上長者接種，長輩們移動相當不容易，昨上午東港鎮下著毛毛雨，有長輩從小黃公車下車時，行動不便，五名員警上前幫忙，協助抱起長輩移動到輪椅上，潘孟安看到這幕景象暖心說「最美的背景」。圖／屏東縣府提供
屏東縣大規模施打疫苗，15日到17日平均每天要為上千名85歲以上長者接種，長輩們移動相當不容易，昨上午東港鎮下著毛毛雨，有長輩從小黃公車下車時，行動不便，五名員警上前幫忙，協助抱起長輩移動到輪椅上，潘孟安看到這幕景象暖心說「最美的背景」。圖／屏東縣府提供
屏東縣大規模施打疫苗，15日到17日平均每天要為上千名85歲以上長者接種，長輩們移動相當不容易，昨上午東港鎮下著毛毛雨，有長輩從小黃公車下車時，行動不便，五名員警上前幫忙，協助抱起長輩移動到輪椅上，潘孟安看到這幕景象暖心說「最美的背景」。圖／屏東縣府提供

屏東縣 警察 疫苗

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