屏東小黃公車運量暴跌 變身疫苗接種專車供預約

屏東縣政府3年前推出小黃公車服務，道路狹小、公車路線未行經社區，改用計程車替代公車，推出定時定點接駁服務。現有屏東、潮州、東港3地的12條小黃公車服務，因疫情三級警戒，運量受衝擊，加上15日啟動大規模疫苗接種服務，縣府決定16日起，將車輛資源投入作為疫苗接種免費專車，提醒需在前一天完成預約。

屏東縣政府交通旅遊處表示，屏東、潮州、東港小黃公車服務因疫情三級警戒，運量受影響，縣府與業者討論後，明天起，12條路線改為全預約制，接送出門不便長者打疫苗。要搭乘原小黃公車路線的民眾，請依原路線站點及時刻，於搭乘日前一天撥打08-7861818或0905-518365電話預約，相關站點及時刻表資訊，可至縣府交旅處官網查詢。

為方便出門不便之長者，縣府也依照身分別提供預約接送服務，輪椅身障者可洽詢復康巴士，屏北區08-7386626、屏中區：08-7887433、屏南區08-88922936轉403；長照對象，請撥打原長照專車電話預約或洽詢1966專線；獨居、重大傷病及非輪椅身障者，可預約小黃公車；9個原住民鄉由既有的幸福巴士服務，部落居民可洽各鄉公所預約；琉球鄉則由當地鄉營巴士服務，請洽：08-8614040，皆為免費搭乘。