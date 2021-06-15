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高雄瑞豐夜市回來了！壓力太大 僅四分之一攤位做生意

聯合報 / 記者徐白櫻陳弘逸／高雄即時報導
高雄瑞豐夜市從上月起自主停業，今天恢復營業，入夜後人潮漸多。記者徐白櫻／攝影
高雄瑞豐夜市從上月起自主停業，今天恢復營業，入夜後人潮漸多。記者徐白櫻／攝影

高雄瑞豐夜市自主休業近月，今晚恢復營運，不過復業公告引發網友撻伐，部分攤商受不了壓力未擺攤，首日僅四分之一攤位開店營業，逛街民眾不多，且有人特地戴上面罩加強防疫。高雄市長陳其邁認為，防疫重於一切，若不能做好控管，「該關就關」，不會妥協，不能有一絲鬆懈。

瑞豐夜市約有400攤商，向來是北高雄指標型觀光夜市，受疫情影響，高雄不少地方夜市停業中，但光華、六合夜市持續營業。瑞豐從5月17日起自主停業至昨天（6月14日），昨天發布復業公告，消息一出引發輿論撻伐，擔心夜市成為防疫破口，被指責「為了錢不要命」。

今天是復業首日，經發局統計，開業攤商數近百攤，管委會派人在入口處執行實聯制與量體溫，經發局人員也四處巡視，檢查攤商有無落實保持社交距離與禁止內用、人流控管等措施。

林姓攤商說，停業期間沒有任何收入，只能靠網路直播與聯繫老主顧賺錢，「沒病死會先餓死」；市府沒有禁止夜市營業，傳統市場與餐飲業也可以營業，外界負評太嚴苛。

經發局副局長高鎮遠帶隊稽查，並指出，瑞豐夜市是民營夜市，在市府要求下，出入口從十幾處縮減至五處，市府也輔導26個攤商加入「高雄好家載」行列，市民在家可透過手機點夜市美食。

警方憂心人流群聚，共會勘規畫五個出入口，鼓山分局負責2個、左營分局負責3個，雖未按身分證分流，但要求民眾需要實名制、量體溫、消毒後才能進入，比照菜市場加嚴防疫。

高雄瑞豐夜市從上月起自主停業，部分攤商已經加入「高雄好家載」防疫互助平台，民眾在家可點餐。記者徐白櫻／攝影
高雄瑞豐夜市從上月起自主停業，部分攤商已經加入「高雄好家載」防疫互助平台，民眾在家可點餐。記者徐白櫻／攝影
高雄瑞豐夜市今晚恢復營業，僅近百攤營業。記者徐白櫻／攝影
高雄瑞豐夜市今晚恢復營業，僅近百攤營業。記者徐白櫻／攝影

六合夜市 社交距離 網路直播

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