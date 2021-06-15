首日長者打疫苗順暢無不適 潘孟安鬆了一口氣

新冠肺炎大規模疫苗開打，屏東縣第一批為85歲以上長者，首日沒有長者現場發生不適，縣長潘孟安在臉書表示，高齡長者打疫苗首重心理支持，今天施打順暢，讓他鬆了一口氣。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）大規模疫苗施打，屏東縣第一批為85歲以上長者施打，一共有1.1萬餘人，今天原預約有4053名長者施打，實際施打人數3336名，沒有長者在施打後在現場發生不適現象。

潘孟安今天從上午到傍晚，共在臉書（Facebook）發文3次，他表示，由於第一階段施打對象為滿85歲長輩，縣府團隊傾全力規劃「屏東模式」貼心服務，即「長者不動、醫護移動」，過程快速卻溫柔，就是要讓長輩安心。

潘孟安表示，高齡長者打疫苗，首重心理支持，採一條龍的貼心服務，為確保醫護施打順暢，考量年邁長者的心理憂慮與日常習慣，所以屏東鼓勵一位家屬陪伴，另外縣府團隊總動員，讓醫護只需專心做好問診、施打專業，其餘行政庶務由團隊各自補位。

潘孟安認為，今天施打的秩序良好，沒有原本擔心的壅塞狀況，民政從源頭的分流奏效，由村里長及村幹事通知長者依時段到場接種疫苗，逐批入內施打，有效減少群聚危機，讓他鬆了一口氣。

他說，入門後，醫護人員以國、台、客、原住民語進行衛教，降低長者的緊張與不適感，有位內埔鄉的長者在衛教15分鐘內，聽著客語打瞌睡，證明貼心策略奏效，反讓他安心不少。

潘孟安表示，他看到一幕非常感動，就是社工員在下車處，為長者撐傘，耐心攙扶長者，協助快速入內施打。他說，「我們會越來越順利，隨時滾動檢討，不急、不趕、安全第一」。

縣府表示，從南到北、從部落到半島每處都非常順利，不少長輩稱讚規劃很好，鄉親也展現良好的公民素養，沒有爭先搶打情形。

縣府指出，縣府團隊歷經2019台灣燈會、國慶焰火、台灣設計展等大型活動，各局處橫向連繫緊密，團隊合作經驗豐富，即使面對首次的大規模疫苗接種，也能各司其職共同推動，擘劃出最有效率的接種法。