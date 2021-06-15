快訊

高端疫苗送件申請「緊急使用授權」 積極尋找三期合作國家

共機今大舉出海 28架快慢速機闖我西南ADIZ創紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東小黃公車接送打疫苗 16日起全線改採預約制

中央社 / 屏東縣15日電
屏東縣立體育館首日安排85歲以上長者疫苗施打，長者在館內施打保持距離、井然有序。圖／屏東縣政府提供
屏東縣立體育館首日安排85歲以上長者疫苗施打，長者在館內施打保持距離、井然有序。圖／屏東縣政府提供

因應新冠肺炎疫苗施打，屏東小黃公車變身疫苗接種專車，屏東縣政府今天指出，屏東市等地共有12條小黃公車路線自明日起全面改為預約制，原路線要搭乘需提前1天打電話預約。

屏東縣政府交通旅遊處表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情進入全國第3級警戒後，屏東市、潮州鎮、東港鎮小黃公車服務運量受到影響。這次配合疫苗接種作業，縣府協調小黃公車、復康巴士、長照專車、幸福巴士等免費接送行動不便或身障長者施打疫苗。

交旅處指出，經與業者討論後，自明天起，屏東市、潮州鎮、東港鎮共12條小黃公車路線改為全預約制，將運能全數投入疫苗施打服務。

交旅處表示，要搭乘原小黃公車路線的民眾，請依原路線站點及時刻，於搭乘日期1天前撥打08-7861818或0905-518365電話預約。相關站點及時刻表資訊，可至屏東縣政府交通旅遊處官網查詢。

屏東縣政府 公車 疫苗

延伸閱讀

長者打疫苗首日 北市衛生局傍晚找醫院開會檢討

抱怨打疫苗動線亂七八糟 李富城手滑誤打成「AV」

長輩預約打疫苗提早到 柯文哲：只是讓自己排隊

國台辦稱6.2萬台灣人在中國打疫苗 王定宇：假議題讓人憤怒

相關新聞

瑞豐夜市今百攤復業！警如臨大敵 比照菜市場「嚴管」

高雄瑞豐夜市因疫情自5月17日開始自主停業，近日確診、死亡數下降，宣布今晚間「重新營業」，由於防疫警戒還未解除，轄區警方...

影／緊盯接種站秩序 陳其邁：全力以赴守護長輩

高雄87歲以上長輩今天接種疫苗，昔日辦萬人活動的高雄巨蛋體育館變身為大型接種站，許多老兒女帶著老父母出門接種，衛生局長黃...

屏東小黃公車接送打疫苗 16日起全線改採預約制

因應新冠肺炎疫苗施打，屏東小黃公車變身疫苗接種專車，屏東縣政府今天指出，屏東市等地共有12條小黃公車路線自明日起全面改為...

指揮中心推廣篩補助各地快速PCR 高雄評估需要申請25台

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布廣篩策略，將補助各地方社區篩檢站50台快速PCR檢驗儀器，居家自採與企業快篩陽性...

影／高雄巨蛋疫苗接種站 現場飄悠揚旋律撫慰人心

高雄市今天啟動長輩疫苗接種，全市56站同步開打，其中高雄巨蛋接種站是規模最大，容納人數也最多，現場還有悠揚的吉他及小提琴...

被批變相群聚！陳其邁檢討拉大間距 家屬僅陪問診衛教

高雄市87歲以上長者今天首日接種，因巨蛋接種站出現動線不佳、未保持社交距離等亂象，市長陳其邁當場發飆開罵。陳其邁下午在防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。