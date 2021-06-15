屏東小黃公車接送打疫苗 16日起全線改採預約制

因應新冠肺炎疫苗施打，屏東小黃公車變身疫苗接種專車，屏東縣政府今天指出，屏東市等地共有12條小黃公車路線自明日起全面改為預約制，原路線要搭乘需提前1天打電話預約。

屏東縣政府交通旅遊處表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情進入全國第3級警戒後，屏東市、潮州鎮、東港鎮小黃公車服務運量受到影響。這次配合疫苗接種作業，縣府協調小黃公車、復康巴士、長照專車、幸福巴士等免費接送行動不便或身障長者施打疫苗。

交旅處指出，經與業者討論後，自明天起，屏東市、潮州鎮、東港鎮共12條小黃公車路線改為全預約制，將運能全數投入疫苗施打服務。

交旅處表示，要搭乘原小黃公車路線的民眾，請依原路線站點及時刻，於搭乘日期1天前撥打08-7861818或0905-518365電話預約。相關站點及時刻表資訊，可至屏東縣政府交通旅遊處官網查詢。