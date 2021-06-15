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疫苗施打小狀況 陳其邁表達滾動檢討態度

中央社 / 高雄15日電

高雄市今啟動首波87 歲以上長者疫苗施打。市長陳其邁視察高雄巨蛋施打情形，一度動怒要求座位間距從2公尺拉大到3公尺。陳其邁稍後也在防疫情會議上表達「隨時滾動檢討」態度。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗大規模施打，高雄首波是87歲以上長者，今天起3天設126處接種站施打，包括高雄巨蛋、高中職學校及社區活動中心等。其中，巨蛋體育館規模最大，陳其邁上午視察，一度對於施打區座位間隔表示不滿意，當場要求調整，衛生局工作人員隨即從原來2公尺寬加大為3公尺寬。

陳其邁在下午防疫會議上，針對疫苗接種拉大間距一事指出，因為有家屬或移工陪伴長輩，所以他要求將間距拉大為3公尺，並請陪伴者或家屬退出，以方便醫護為長輩接種疫苗。如果過程中有狀況，他也表示歉意並隨時做滾動式檢討修正，目的是要疫苗施打工作做得更好。

陳其邁也在臉書(Facebook)發文「歹勢，立刻改善！」他說，首波長輩接種，早上一開始有一些凌亂，造成不便、服務不好的地方「跟大家歹勢。」已經立刻調整把狀況排除，希望在流程上更順暢，也盡量拉大社交距離，感謝大家的配合。

至於台北市長柯文哲「高雄市安排長輩打疫苗像嘉年華」說法，陳其邁說，有些長輩面對接種會緊張等，安排音樂演奏撫慰讓長輩安心，盼能儘快達到群體免疫。另外，疫苗接種站廁所每5分鐘做1次清潔，也是要確保長輩如廁衛生乾淨。

有鼓山區哈瑪星一帶民眾對於「要跨區長達8公里到左營區巨蛋接種疫苗」質疑用意考量。衛生局簡任技正潘炤穎表示，首日有58個施打站，各社區都有分布；巨蛋站規模大且舒適，民眾選擇上有傾向，他認為可就近選擇方便且適合的接種站。

疫苗 陳其邁 衛生局

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