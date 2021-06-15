快訊

高端疫苗送件申請「緊急使用授權」 積極尋找三期合作國家

共機今大舉出海 28架快慢速機闖我西南ADIZ創紀錄

金門獲配發1.12萬劑疫苗今開打 4318人願接種疫苗

聯合報 / 記者江婉儀蔡家蓁／金門即時報導
金城縣立體育館接種站現場工作人員佈設情形。 圖／金門縣政府提供
金城縣立體育館接種站現場工作人員佈設情形。 圖／金門縣政府提供

金門縣政府獲配發1萬1200劑AZ疫苗，今天起針對全縣75歲以上長者及具原住民身分的65歲以上長者，展開雙軌制接種，首日在金門縣9家合約院所開打，秩序良好。明天（16日）四處大型接種站將開打疫苗，縣長楊鎮浯今天到部立金門醫院關心施打秩序及接種站巡視準備作業，確保接種過程順利。

楊鎮浯強調，此次動員民政系統到最基層鄰長，針對每位75歲以上長者逐一詢問調查施打意願，確保有意願接種疫苗的每一位75歲以上長者都能接種，大約有4318人表達願意接種疫苗，也造冊完畢。為避免群聚以及維持接種秩序，採分區、分時段加以分流，由縣政府配合各村里利用交通工具接送長者按時到接種站注射疫苗。

楊鎮浯表示，經過不斷向中央呼籲及正式提案爭取疫苗，今天很高興聽到中央又提供2000劑給金門，但是本質上疫苗還是不足，雖然中央流行疫情指揮中心說明居住各縣市非設籍的長者，應就地施打，避免長距移動，但有一個前提，就是疫苗供應足夠。

因此，在旅台鄉親的部分，目前正在與各縣市商量，有幾個縣市疫苗供應比較足夠，已經開放在地非設籍鄉親施打，但雙北疫苗嚴重不足，還在持續溝通，能理解如果雙北疫苗嚴重不足，開放非在籍的鄉親施打會對雙北的防疫工作造成很大壓力，所以還在持續尋求解決辦法。

衛生局表示，明天開始在各場館分區、分時段接種疫苗，4大型場館分別為金城縣立體育館、金寧中小學體育館、金湖體育館和金沙國中體育館，請鄉親依通知單時間，攜帶健保卡、意願接種同意書到場。

縣長楊鎮浯（中）前往金門部立醫院視察長者接種秩序情形。圖／金門縣政府提供
縣長楊鎮浯（中）前往金門部立醫院視察長者接種秩序情形。圖／金門縣政府提供
縣長楊鎮浯今天巡視大型場館接種站準備作業，確保接種過程順利。圖／金門縣政府提供
縣長楊鎮浯今天巡視大型場館接種站準備作業，確保接種過程順利。圖／金門縣政府提供

AZ疫苗 金門 體育

延伸閱讀

金門大型場館16日供施打疫苗 縣長指示避免群聚

苗栗疫情升溫 江啟臣致電楊鎮浯供3千瓶酒精助清消防疫

苗栗疫情持續升溫 金門縣府「後送」防疫酒精友情支援

三離島全面快篩遭打臉 楊鎮浯無奈：離島無法承受破口

相關新聞

瑞豐夜市今百攤復業！警如臨大敵 比照菜市場「嚴管」

高雄瑞豐夜市因疫情自5月17日開始自主停業，近日確診、死亡數下降，宣布今晚間「重新營業」，由於防疫警戒還未解除，轄區警方...

影／緊盯接種站秩序 陳其邁：全力以赴守護長輩

高雄87歲以上長輩今天接種疫苗，昔日辦萬人活動的高雄巨蛋體育館變身為大型接種站，許多老兒女帶著老父母出門接種，衛生局長黃...

屏東小黃公車接送打疫苗 16日起全線改採預約制

因應新冠肺炎疫苗施打，屏東小黃公車變身疫苗接種專車，屏東縣政府今天指出，屏東市等地共有12條小黃公車路線自明日起全面改為...

指揮中心推廣篩補助各地快速PCR 高雄評估需要申請25台

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布廣篩策略，將補助各地方社區篩檢站50台快速PCR檢驗儀器，居家自採與企業快篩陽性...

影／高雄巨蛋疫苗接種站 現場飄悠揚旋律撫慰人心

高雄市今天啟動長輩疫苗接種，全市56站同步開打，其中高雄巨蛋接種站是規模最大，容納人數也最多，現場還有悠揚的吉他及小提琴...

被批變相群聚！陳其邁檢討拉大間距 家屬僅陪問診衛教

高雄市87歲以上長者今天首日接種，因巨蛋接種站出現動線不佳、未保持社交距離等亂象，市長陳其邁當場發飆開罵。陳其邁下午在防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。