金門獲配發1.12萬劑疫苗今開打 4318人願接種疫苗

金門縣政府獲配發1萬1200劑AZ疫苗，今天起針對全縣75歲以上長者及具原住民身分的65歲以上長者，展開雙軌制接種，首日在金門縣9家合約院所開打，秩序良好。明天（16日）四處大型接種站將開打疫苗，縣長楊鎮浯今天到部立金門醫院關心施打秩序及接種站巡視準備作業，確保接種過程順利。

楊鎮浯強調，此次動員民政系統到最基層鄰長，針對每位75歲以上長者逐一詢問調查施打意願，確保有意願接種疫苗的每一位75歲以上長者都能接種，大約有4318人表達願意接種疫苗，也造冊完畢。為避免群聚以及維持接種秩序，採分區、分時段加以分流，由縣政府配合各村里利用交通工具接送長者按時到接種站注射疫苗。

楊鎮浯表示，經過不斷向中央呼籲及正式提案爭取疫苗，今天很高興聽到中央又提供2000劑給金門，但是本質上疫苗還是不足，雖然中央流行疫情指揮中心說明居住各縣市非設籍的長者，應就地施打，避免長距移動，但有一個前提，就是疫苗供應足夠。

因此，在旅台鄉親的部分，目前正在與各縣市商量，有幾個縣市疫苗供應比較足夠，已經開放在地非設籍鄉親施打，但雙北疫苗嚴重不足，還在持續溝通，能理解如果雙北疫苗嚴重不足，開放非在籍的鄉親施打會對雙北的防疫工作造成很大壓力，所以還在持續尋求解決辦法。