影／緊盯接種站秩序 陳其邁：全力以赴守護長輩

高雄87歲以上長輩今天接種疫苗，昔日辦萬人活動的高雄巨蛋體育館變身為大型接種站，許多老兒女帶著老父母出門接種，衛生局長黃志忠說「那場面看了有點壓力，也有些感動」。高雄市長陳其邁今天3度到巨蛋體育館視察接種情況，早上秩序一度混亂，陳其邁在場一度動怒要求馬上改善，下午疫情直播記者會前又再度到現場查看，顯示重視程度。他說，若有服務欠佳之處，要跟市民說歹勢，市府會全力以赴服務長輩。

高雄市安排15至17日連3天分126站為長輩接種疫苗，許多長輩今天起個大早，由兒孫陪同到接種站，有人拄拐杖，有人坐著輪椅到場。

住在高雄市三民區、高齡99歲倪爺爺，今天下午在孫子陪同下，坐輪椅前往高雄高工活動中心施打疫苗。倪爺爺說，雖然會擔心出現發燒等不適，仍覺得很幸運身為高雄人，「現場動線規畫相當友善，醫護人員服務也細膩窩心」。

陳其邁說，今天是首波長輩接種日子，早上一度有些凌亂，造成不便，要跟市民說歹勢，現場立刻做調整、應變，希望在流程上更順暢，也盡量拉大社交距離，會盡力做到周延、貼心，也符合防疫高標準。

除了視察巨蛋體育館接種站，陳其邁今天也趕到人口老化程度高的田寮區，他說，老齡長輩們現場全都坐著，由醫師站著幫長輩施打疫苗。