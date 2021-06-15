聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／緊盯接種站秩序 陳其邁：全力以赴守護長輩
高雄87歲以上長輩今天接種疫苗，昔日辦萬人活動的高雄巨蛋體育館變身為大型接種站，許多老兒女帶著老父母出門接種，衛生局長黃志忠說「那場面看了有點壓力，也有些感動」。高雄市長陳其邁今天3度到巨蛋體育館視察接種情況，早上秩序一度混亂，陳其邁在場一度動怒要求馬上改善，下午疫情直播記者會前又再度到現場查看，顯示重視程度。他說，若有服務欠佳之處，要跟市民說歹勢，市府會全力以赴服務長輩。
高雄市安排15至17日連3天分126站為長輩接種疫苗，許多長輩今天起個大早，由兒孫陪同到接種站，有人拄拐杖，有人坐著輪椅到場。
住在高雄市三民區、高齡99歲倪爺爺，今天下午在孫子陪同下，坐輪椅前往高雄高工活動中心施打疫苗。倪爺爺說，雖然會擔心出現發燒等不適，仍覺得很幸運身為高雄人，「現場動線規畫相當友善，醫護人員服務也細膩窩心」。
陳其邁說，今天是首波長輩接種日子，早上一度有些凌亂，造成不便，要跟市民說歹勢，現場立刻做調整、應變，希望在流程上更順暢，也盡量拉大社交距離，會盡力做到周延、貼心，也符合防疫高標準。
除了視察巨蛋體育館接種站，陳其邁今天也趕到人口老化程度高的田寮區，他說，老齡長輩們現場全都坐著，由醫師站著幫長輩施打疫苗。
陳其邁表示，感謝醫護、防疫同仁專業敬業的服務，按部就班幫長輩施打，也謝謝環保人員，每5分鐘就到廁所做一次消毒。熱血小黃司機提供接送，讓長輩能安全出門。為紓解大型接種站緊張氛圍，市府安排音樂表演，演出者包括方圓之間樂團團長蔡世鴻的吉他演奏，與高雄市交響樂團小提琴家蔡宗言合奏，讓接種站增添一些溫馨氣息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言