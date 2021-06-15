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金門大型場館16日供施打疫苗 縣長指示避免群聚

中央社 / 金門縣15日電

由於疫苗接種紀錄卡不足，金門縣明天開始在4大場館為75歲以上長者施打疫苗；縣長楊鎮浯今天視察場館時要求務必妥善規劃動線避免群聚，並表示正努力協助旅台鄉親在地施打。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情嚴峻，金門縣政府向中央流行疫情指揮中心爭取到的1萬1200劑AZ疫苗12日到貨，包括衛生福利部金門醫院、金城衛生所、吾家診所在內等9家醫療院所今天開始施打。

但受限疫苗接種紀錄卡（黃卡）及接種標貼到昨天僅剩2000多張，已分配給9家醫療院所，金門縣政府預定今天稍晚才會收到不足的黃卡；因此，從明天開始才會在金城體育館、金湖體育館、金沙國中體育館及金寧中小學體育館4個大型場館，為長者施打疫苗。

楊鎮浯視察場館時感謝中央提供離島疫苗，並表示採雙軌制打疫苗，也就是除了民眾自行向前述9家醫療院所預約外；為了讓長者能更方便、更就近施打，同時避開各院所湧入的大量人潮，縣府規劃4個大型場館，由鄉鎮公所派車接送長者前來施打。

楊鎮浯指示，對施打對象一定要分時段進入場館，場館動線和施打者和工作人員間距也要保持距離，確保不會造成群聚現象。

根據縣府調查，全縣有8000多名75歲以上長者，其中4318人願意接種；楊鎮浯說，這波施打結束後，將再鼓勵未接種的長者施打；並重整第一到第六類名單，提報中央，如獲中央同意再來施打。

對於部分縣市以在籍民眾優先施打，楊鎮浯表示，中央已說明只要合乎資格的民眾可以在所在地施打疫苗，但他能理解因疫苗不足，部分縣市，尤其是雙北暫時無法提供在地非在籍民眾接種，他已與各縣市政府討論，尋求解決辦法。

AZ疫苗 楊鎮浯 金門

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