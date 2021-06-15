影／高雄巨蛋疫苗接種站 現場飄悠揚旋律撫慰人心
高雄市今天啟動長輩疫苗接種，全市56站同步開打，其中高雄巨蛋接種站是規模最大，容納人數也最多，現場還有悠揚的吉他及小提琴音樂撫慰人心，為嚴峻的疫情增添暖意。為了這次大規模接種高市醫護可說是全體總動員，其中
阮綜合醫院就有累計超過330名醫護職同仁報名參加，該院在鳳山國中等三個接種站就動員超過一百人次的人力，預訂全天施打2000位民眾，希望的就是可以提早達到社區群體免疫的目標，為高雄盡一份心力。
新冠肺炎疫苗大規模施打，高雄首波以87歲以上長者為對象，今天起3天設126個接種站施打，包括高雄巨蛋、高中職學校及社區活動中心等，巨蛋體育館規模最大，一早陸續有醫護及長輩準備就緒，多數長輩由家人陪同，有人拄著枴杖，也有人乘坐輪椅，依序報到接種，長輩排排坐，醫護用「宇美町式」移動為長者服務，流程順暢效率。
特別的是，面對高壓嚴肅的防疫工作，為舒緩現場氣氛，由高雄市交響樂團小提琴家蔡宗言與吉他家蔡世鴻一起合奏輕快的旋律，以音樂撫慰人心，用音樂將勇氣、愛與希望化為暖流，也傳達藝文界「藝起撐醫護」的心意。長輩在等候與休息時聽得津津有味，來高雄巨蛋打疫苗，還能聽一下演奏會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言