影／高雄巨蛋疫苗接種站 現場飄悠揚旋律撫慰人心

高雄市今天啟動長輩疫苗接種，全市56站同步開打，其中高雄巨蛋接種站是規模最大，容納人數也最多，現場還有悠揚的吉他及小提琴音樂撫慰人心，為嚴峻的疫情增添暖意。為了這次大規模接種高市醫護可說是全體總動員，其中

阮綜合醫院就有累計超過330名醫護職同仁報名參加，該院在鳳山國中等三個接種站就動員超過一百人次的人力，預訂全天施打2000位民眾，希望的就是可以提早達到社區群體免疫的目標，為高雄盡一份心力。

新冠肺炎疫苗大規模施打，高雄首波以87歲以上長者為對象，今天起3天設126個接種站施打，包括高雄巨蛋、高中職學校及社區活動中心等，巨蛋體育館規模最大，一早陸續有醫護及長輩準備就緒，多數長輩由家人陪同，有人拄著枴杖，也有人乘坐輪椅，依序報到接種，長輩排排坐，醫護用「宇美町式」移動為長者服務，流程順暢效率。