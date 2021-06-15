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屏東寄養家庭不足拉警報 疫情籠罩家扶改視訊招募

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東家扶中心今年寄養家庭招募拉警報，在疫情籠罩下，將於6月26日舉辦視訊招募說明會。圖／屏東家扶中心提供
屏東家扶中心今年寄養家庭招募拉警報，在疫情籠罩下，將於6月26日舉辦視訊招募說明會。圖／屏東家扶中心提供

全國防疫警戒升至三級，政府要求非必要不出鬥，所有活動全面停止，屏東家扶中心今年有4戶寄養家庭退出，需要安置的兒少數卻不減，家扶中心大聲疾呼「寄養家庭招募拉警報！」在疫情風暴的籠罩下，將於6月26日辦視訊招募說明會，歡迎年齡25至65歲，具有穩定收入、身心健康且有足夠的空間、無不良素行紀錄者，加入寄養家庭服務行列。

屏東家扶中心主任傅敏峯說，現有48戶寄養家庭照顧74名寄養童，近年來面臨寄養父母平均年齡老化，因屆齡退休、健康等因素，今年預計有4戶退出寄養家庭行列，然而需要安置的兒少數不減，亟盼新血加入，讓孩子在健全的家庭中，得到關懷與照顧，有意成為愛心寄養家庭者，可洽屏東家扶中心寄養組08-7537123，或關注屏東家扶中心官網及FB。

傅敏峯說，學齡前兒童安置量逐年增加，近3年1到5月同期0到6歲的新增寄養兒童數，2019年為6童、2020年為9童、今年為11童，今年新增的11童中，有7童為2歲以下嬰幼兒，佔63%；目前2歲以下的寄養童佔屏東家扶總安置量的22%，共16童，實際能照顧嬰幼兒的寄養家庭僅24戶，有些寄養家庭要同時照顧2名嬰幼兒。

屏東家扶寄養社工黃玉潔說，縣府安置的寄養寶寶，有些需要一對一的照顧，才能確保照顧品質，但目前能夠照顧嬰幼兒的寄養家庭愈來愈少，因寄養家庭年紀偏大及健康因素，如腰傷無法抱寶寶、不易入眠等；寄養家庭是暫時性且充滿愛的照顧，寄養家庭的加入將成為孩子生命中的重要貴人，呼籲社會各界有愛心的家庭「打開家門，讓愛住進來」，成為遭疏忽寄養寶寶的臨時避風港。

寄養家庭 屏東 家扶中心

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