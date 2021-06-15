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屏東連8天+0 潘孟安視察長老接種：貼心策略奏效
屏東縣今天連續8天無新增確診病例，累計33例本土個案；縣長潘孟安中午在臉書分享視察首日85歲以上長者接打站心情，他說，從源頭分流奏效，加上前置作業到位，整個施打人潮到目前井然有序，長者幾乎不用等待，就能安心接種，還有名內埔鄉長在衛教15分鐘內，聽著客語在打瞌睡，證明貼心策略奏效，讓他安心不少。
潘孟安在臉書分享，縣立體育館動員7、80位社工，在旁安撫長者，並準備輪椅備用；交旅處安排小黃司機，開放紅黃線停車，讓舉步維艱的長者不需走長路進入場內，醫護團隊全副武裝，並由校護同仁，手持告示牌引導長者入座。長輩們入門後，醫護人員以國、台、客、原住民語衛教，降低長者的緊張與不適感，有位內埔鄉長者在衛教15分鐘內，聽著客語打瞌睡，這證明貼心策略奏效，讓他安心不少。
他說，為確保醫護施打順暢，須考量年邁長者的心理憂慮與日常習慣，所以鼓勵1位家屬陪伴，另外縣府團隊總動員，讓醫護只需專心做好問診、注射專業，其餘行政庶務，由團隊各自補位；民政從源頭分流，由村里長、村幹事通知長者，依時段到場接種疫苗，逐批入內施打，沒有原本擔心的壅塞狀況，有效減少群聚危機，「讓我鬆了一口氣」；社政單位同步啟用復康巴士、長照專車，由事前規劃好的獨立通道進入，降低身障者行動困難。
他提及，由於前置分流、分區、專用通道等作業到位，讓整個施打人潮井然有序，看到一幕非常感動，就是社工員在下車處，為長者撐傘，耐心攙扶長者，協助快速入內，核對身分後量體溫後通關，雖然作業速度快，卻有著人的溫度；各地狀況不同，縣府一級主管各自擔任分區指揮官，在第一線統籌事宜，進行各據點的相互調度與支援，啟動屏東貼心模式，也會持續滾動修正，把每個步驟做足做好，相信效率自然會大幅提升，讓每一劑疫苗在最短時間優先用於最恰當的人身上。
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