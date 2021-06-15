憂街友成防疫破口 民代籲發物資並安置短期旅館

疫情嚴峻，街友口罩不足及行蹤難掌握，恐成為防疫破口。台中市議員周永鴻擔憂街友口罩不足，呼籲市府應該盡快補給，並建議安排短期旅館安置街友，保護並避免街友成為防疫破口。台中市社會局表示，防疫物資包每周發放2到3次，每次發放的分量足夠一周；另規劃短期安置處所，目前已安置55人。

周永鴻最近接獲民眾反映，有部分街友在公園聚集，他經了解後，發現並非街友，而是住在公園附近有固定居所的民眾。周永鴻說，不過部分街友口罩仍不足，希望市府盡快補給防疫物資，並加強宣導防疫觀念。

因應疫情升溫，周永鴻也建議台中市社會局參考高雄市社會局作法，和旅館業者合作安排短期安置街友，保護街友，也避免成為防疫破口。

台中市社會局表示，社會局自5月起持續加強至聚集熱點發放防疫物資包，一周發放2到3次，每次發放口罩、酒精等一周份生活物資，採實聯制發放。社會局近期也連結慈濟和民間團體提供防疫物資包，存量可維持到9月。

至於街友短期安置處所。社會局表示，台中市有5家緊急收容中心、居住與就業服務方案中繼站、平價住宅等，可安置床位115位，目前已安置55位，剩餘60床。社會局同時也取得3家旅館同意協助安置，將針對有願意的街友分流安置。