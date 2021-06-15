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【6/15確診地圖】今增本土132例確診 死亡案例銳減至8例

疫苗接種間距不理想 陳其邁動怒

中央社 / 高雄15日電

高雄市今天啟動長輩疫苗接種，市長陳其邁至巨蛋體育館視察，面對媒體簇擁採訪及場內疫苗接種間距不理想，兩度生氣要求拉大間距，後來媒體上樓，場內接種間距從2公尺拉大為3公尺。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗大規模施打，高雄首波以87歲以上長者為對象，今天起3天設126個接種站施打，包括高雄巨蛋、高中職學校及社區活動中心等；巨蛋體育館規模最大，一早陸續有醫護及長輩準備就緒，多數長輩由家人陪同，有人拄著枴杖，也有人乘輪椅，依序報到接種。

陳其邁一早到巨蛋視察並迎接長輩疫苗施打，面對門口媒體簇擁採訪情形，陳其邁一度要求新聞局長董建宏維持媒體採訪間距，後來陳其邁轉身親自指揮要媒體空出更大的間隔。

後來媒體在新聞局的導引下，轉安排到巨蛋2樓俯視疫苗施打區情形。

稍後陳其邁進入疫苗接種區，面對場內動線不甚滿意，再度指示衛生局等官員，拉開間距，還飆說「沒有保持社交距離不要辦了！」讓官員們各個面色凝重。

衛生局原規劃疫苗施打間隔是2公尺，但因有家人、移工陪同長輩等，致醫護移動顯得侷促。稍後衛生局再協助拉大原本2公尺的間距為3公尺，才讓醫護接種更寬敞順暢。

疫苗 衛生局 陳其邁

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