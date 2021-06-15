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今開放長者施打疫苗 高雄原民區情況特殊者可到府施打
高雄市今天開放首波87歲以上長者接種疫苗，並比照日本「宇美町」施打法，3天共設126個接種站；偏鄉今天施打秩序大致順暢，並無出現等待施打久候等情況，田寮區有不少90歲長者前往施打；那瑪夏區下午開始接種，共41人接種，另行動不便情況特殊的長者，將由衛生局評估，並派員到府施打。
高雄87歲以上長者施打疫苗今天開跑，3天共設126個接種站，分早、午、晚場注射，長者年紀偏高的田寮區，今晨有不少90歲高齡長者前往施打；田寮區長李秋利指出，田寮區今天共四處施打據點，並事先詢問符合資格的長者的施打意願，同時依意願施打人數，而外額增加座位，長輩報到後，依序入座，經醫師問診後即可施打，因此沒有讓長輩久候。
李秋利表示，上午接種情形，由醫護人員現場觀察，長者目前皆無出現身體不適等情況，對於分流措施下里設站，民眾能就近施打感到相當方便；前往的長者分別由家屬接送，也有由復康巴士免費協助接送，感謝市府貼心政策。
茂林區今天上午，共三個里57名長輩施打，完成率達8成以上；茂林區衛生所全員出動，同時派出行動醫療專車接送行動不便的長者，以每張椅子間距2公尺排列，以利長者入座施打；原民會主委阿布斯今天上午便與區長同行，緊盯施打情況，並用族語提醒長者在施打後的注意事項。
那瑪夏區長孔賢傑表示，那瑪夏區共2個里進行施打，於下午1時許開始接種，今天預計會有41名長輩完成接種，由於原住民長者滿75歲以上即可施打，因此，事前調查時，長者接種意願相當踴躍。
孔賢傑說，雖然山區染疫風險低，但仍有不少長者擔心染疫，今天前往接種的長輩中，也有不少人顧慮可能有副作用，還特別準備退燒或止痛藥。此外，有8名長者因行動不便情況特殊，將由衛生局評估後，派員到家協助施打。
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