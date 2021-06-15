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高市國民黨團：盼把托育、保全與義警消納優先施打名單

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高市議員劉德林認為，保全與義警、義消常在第一線接觸民眾，應該盡快施打疫苗。圖／高市國民黨團提供
國民黨高市議員劉德林認為，保全與義警、義消常在第一線接觸民眾，應該盡快施打疫苗。圖／高市國民黨團提供

高雄市配送今天起針對87歲以上長者施打疫苗，全市百餘個接種站今天開打，市長陳其邁上午視察高雄巨蛋及田寮接種站情況，但還有許多人等不到疫苗。高雄市國民黨團表示，建議將將保全、義警消也列入優先施打名單，另重視幼兒園教師權益，也讓托育人員盡快施打疫苗。

國民黨團總召童燕珍指出，全國各級學校及公私立幼兒園停課，但幼兒園不得拒絕家長送托，現階段托育人員被排在疫苗接種對象的第七類第八項，幼兒園未停止收托，政府應給予相對保障。

市議員劉德林也指出，保全的工作地位在大樓、市場與銀行等人潮聚集地，在第一線承擔高度染疫風險；義警與義消也跟警消同樣在第一線接觸民眾，保全、義警、義消是維持國家安全及社會機能正常運作的重要人力，應該優先納入施打對象。

國民黨團表示，在多位議員建議後，殯葬業可列冊施打，希望透過建議讓大量接觸民眾的各行業人員安心值勤。

國民黨團總召童燕珍指出，托育人員被排在疫苗接種對象的第七類第八項，應納入優先施打對象。圖／高市國民黨團提供
國民黨團總召童燕珍指出，托育人員被排在疫苗接種對象的第七類第八項，應納入優先施打對象。圖／高市國民黨團提供

幼兒園 疫苗 保全

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