聽新聞
test
0:00 / 0:00
高市國民黨團：盼把托育、保全與義警消納優先施打名單
高雄市配送今天起針對87歲以上長者施打疫苗，全市百餘個接種站今天開打，市長陳其邁上午視察高雄巨蛋及田寮接種站情況，但還有許多人等不到疫苗。高雄市國民黨團表示，建議將將保全、義警消也列入優先施打名單，另重視幼兒園教師權益，也讓托育人員盡快施打疫苗。
國民黨團總召童燕珍指出，全國各級學校及公私立幼兒園停課，但幼兒園不得拒絕家長送托，現階段托育人員被排在疫苗接種對象的第七類第八項，幼兒園未停止收托，政府應給予相對保障。
市議員劉德林也指出，保全的工作地位在大樓、市場與銀行等人潮聚集地，在第一線承擔高度染疫風險；義警與義消也跟警消同樣在第一線接觸民眾，保全、義警、義消是維持國家安全及社會機能正常運作的重要人力，應該優先納入施打對象。
國民黨團表示，在多位議員建議後，殯葬業可列冊施打，希望透過建議讓大量接觸民眾的各行業人員安心值勤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言