傳承客家方口獅文化技藝 六堆300年大會獅募志工

客家方口獅（張口獅）是高屏六堆客家的傳統民俗技藝，今年適逢六堆300周年，屏東縣政府客家事務處規畫舞動薪傳客家獅計畫，以傳承客家獅技藝精髓並呈現六堆團結互助精神，11月6日將在縣立田徑場呈現300頭客家獅大會獅的壯觀動人畫面；志工招募因逢疫情發燒恐不如預期，籌備處呼籲為共創六堆客家人光榮感加入志工行列， 會因應疫情調整為視訊課程。

縣府客家事務處長陳麗萍表示，為重返客家獅技藝與精神，透過獅頭製作調查研究、影像紀錄典藏、工作坊、跨領域藝術融合等，期望將六堆的民團武德與團結精神，於慶典活動中呈現，邀請社區協會、關懷據點、學校和志工參與，期待塑成兼具傳統與個性的客家舞獅，並在過年時節舞起自信與年節熱鬧的傳統文化技藝。

她說，為落實客家獅文化傳承，舞動薪傳客家獅計畫將客家舞獅精神深化於社區與學校，導入獅頭製作課程，以老幼傳承為出發點，招募300頭客家獅並開辦客家獅工作坊，11月6日在縣立田徑場的「六堆300大會獅」展演，讓影像紀錄穿越時空，客家文化及精神永流傳；志工招募為因應疫情，實體與視訊課程會依據疫情開設層級與規定調整。

「從1頭老獅子找回300頭小獅子，找回客家獅的原味與藝術！」她說，客家獅從早期的避邪、除瘟、民間小戲、節慶展演到現在進化為運動競技，在文化上具有尊重自然、祈福消災、緬懷過去、感恩現在、策勵未來的意涵；它的獅口成方型，獅嘴可以開合，完整的表演包含靈獅、大面、小面。「大小面」是客家獅特色之一，大面是財神，小面是猴子，大小面鬥智是表演中最有趣之處。