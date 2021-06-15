聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄方便長者接種疫苗 木工增設無障礙坡道、雙語引導
高雄市今天為87歲以上長者施打新冠疫苗，為了方便長輩行進，高雄女中貼心請木工在活動中心增設無障礙通行坡道，讓老人家輪椅更方便通行，並增加中英文接種說明，讓陪同來的外籍看護也能了解。里長謝錫元也找來熱血木工師傅葉展烘支援，讓巨蛋接種站設備更人性化。
雄女校長林香吟表示，配合疫苗施打，在雄女設置接種站，環保局清潔隊事先就到校進行環境消毒。學校衛生組提前將中英文告示都做好，考慮老人家可能由外籍看護陪伴，所以加了英文版，打疫苗也要推雙語！另外還請木工增設無障礙通行坡道，讓老人家輪椅更方便通行。警衛今天將接種者和車輛引導至離活動中心最近的成功路側門進出。
高市府衛生局昨天在高雄巨蛋演練長者疫苗接種流程，發現動線上有配槽線突起，易造成長輩跌倒，須墊成斜坡。但端午連假遍尋不著木工幫忙，於是請當地里長謝錫元協助，找來熱血木工師傅葉展烘丈量、製作、架設。市長陳其邁感謝里長、師傅，為長者的安全盡一分心力，也顯現高雄互助團結防疫的一面。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言