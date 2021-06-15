高雄方便長者接種疫苗 木工增設無障礙坡道、雙語引導

高雄市今天為87歲以上長者施打新冠疫苗，為了方便長輩行進，高雄女中貼心請木工在活動中心增設無障礙通行坡道，讓老人家輪椅更方便通行，並增加中英文接種說明，讓陪同來的外籍看護也能了解。里長謝錫元也找來熱血木工師傅葉展烘支援，讓巨蛋接種站設備更人性化。

雄女校長林香吟表示，配合疫苗施打，在雄女設置接種站，環保局清潔隊事先就到校進行環境消毒。學校衛生組提前將中英文告示都做好，考慮老人家可能由外籍看護陪伴，所以加了英文版，打疫苗也要推雙語！另外還請木工增設無障礙通行坡道，讓老人家輪椅更方便通行。警衛今天將接種者和車輛引導至離活動中心最近的成功路側門進出。