遠洋漁船今起陸續返港 面對3千名船員高雄市府嚴正以待

高雄前鎮為全台重要遠洋漁港，近期遠洋漁船陸續返港，面對大批外籍漁工入境，高雄市政府嚴正以待，並會同相關單位出動上百人協助檢疫工作；副市長林欽榮今晨前往視察；林表示，所有返港船員檢疫工作，皆依據中央防疫指示；並強調，除照顧本國籍漁工，也會照顧好外籍漁工。

今天上午8時許首艘遠洋漁船於進港，港區旁已搭建好檢疫區室外檢疫區，並備妥防疫巴士等候，由檢疫人員替返港船員，安檢、量測體溫，健康狀況諮詢；海洋局指出，遠洋漁船進港前三天，必須先將所有船員造冊，並回報身體狀況，同時了解是否有港口、海洋接觸史。

海洋局初估，這段期間，將有70艘遠洋漁船、約3000名船員陸續返港；林欽榮表示，遠洋漁船防疫，皆依據中央防疫指示，若有漁船有海洋接觸史，船員一律就地安檢、檢疫、入關，原船不可超過8人須一人一室，完成14加3天的居家檢疫，且快篩皆須陰性，便可依海洋局指示，到預定港區停泊。

林欽榮說，船員居家檢疫期間，皆不得外出，每天量體溫、觀察身體狀況，並向衛生局回報，此外，船公司也必須負起確保責任，入住檢疫旅館的船員須以同船住同層或同棟的方式，避免不同船混住。

面對媒體提問，關於外籍漁工想打疫苗是否會提供一事，林欽榮回應，暫時不提供外國人疫苗，若船長與本籍船員、船長符合施打年齡，若屬於優先次序就可施打，若非優先次序，就必須依次序施打。