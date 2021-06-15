高雄巨蛋疫苗接種站 現場音樂演奏撫慰人心

高雄市今天啟動長輩疫苗接種，全市56站同步開打，高雄巨蛋規模最大，現場還有悠揚的音樂撫慰人心，為嚴峻的疫情增添暖意。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗大規模施打，高雄首波以87歲以上長者為對象，今天起3天設126個接種站施打，包括高雄巨蛋、高中職學校及社區活動中心等；巨蛋體育館規模最大，一早陸續有醫護及長輩準備就緒，多數長輩由家人陪同，有人拄著枴杖，也有人乘輪椅，依序報到接種。

巨蛋體育館分3區，每區有8線醫護人員問診施打疫苗，長輩排排坐，醫護用「宇美町式」移動為長者服務，流程順暢效率。

現場規劃了等候區、休息區，要讓長輩、家屬使用，巨蛋分早、午、晚3班，預計全天可服務3000人以上。

特別的是，面對高壓嚴肅的防疫工作，為舒緩現場氣氛，副市長史哲促成高雄市交響樂團與民間藝文團體合作，以音樂撫慰人心，用音樂將勇氣、愛與希望化為暖流，也傳達藝文界「藝起撐醫護」的心意。

史哲在臉書（Facebook）發文表示，一早視察完岡山高中疫苗接種站後，轉到高雄巨蛋疫苗接種站。巨蛋現場，不但以「打狗（高雄）快打」為長輩們服務，現場還有暖心的音樂演奏，輕撫長輩緊張的情緒。長輩在等候與休息時聽得津津有味；來高雄巨蛋打疫苗，還能聽一下演奏會。

他說，近來防疫政策規劃與文章，最常分享防疫就是互助，盼彼此相互幫忙、度過難關。2名高雄在地音樂家，從國外深造回來，都想為長者與醫護盡份心力，所以安排他們於疫苗接種場次演奏，用音樂輕撫因疫情緊繃的人心。