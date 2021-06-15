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防疫期間 屏東家扶中心寄養家庭招募拉緊報

中央社 / 屏東縣15日電

全台新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫3級警戒，所有活動全面停止，屏東家扶中心表示，屏東縣寄養家庭招募因此宣導無法進行，「寄養家庭招募拉緊報」。

屏東家扶中心表示，目前48戶寄養家庭照顧74名寄養童，近年來面臨寄養父母平均年齡老化，因屆齡退休、健康等因素，今年預計4戶退出寄養家庭行列，但需要安置的兒少數不減。

屏東家扶中心主任傅敏峯指出，學齡前兒童安置量逐年增加，近3年1到5月同期0到6歲的新增寄養兒童數，108年為6人、109年為9人、110年為11人，而110年新增的11人中，有7人為2歲以下嬰幼兒，占63%。

傅敏峯表示，目前2歲以下的寄養童占屏東家扶總安置量的22%，共16名，而實際能照顧嬰幼兒的寄養家庭只有24戶，有些寄養家庭同時照顧2名嬰幼兒。

家扶表示，由縣政府安置嗷嗷待哺的寄養寶寶，有些是需要一對一的照顧，才能確保照顧品質，然而目前能夠照顧嬰幼兒的寄養家庭愈來愈少。

退休警察許朝景為社會服務的心從不停止，退休後與妻子黃淑芬一同投入寄養服務，4年來，夫妻陸續照顧發展遲緩、疏忽照顧及被母親感染的毒品寶寶有5名，5名寶寶幾乎都從新生兒開始照顧起，2人呼籲有愛心的家庭共同成為遭疏忽寄養寶寶的避風港。

屏東家扶表示，將於6月26日舉辦視訊招募說明會，歡迎年齡在25到65歲，具有穩定收入、身心健康且有足夠的空間、無不良素行紀錄者，加入寄養家庭服務行列。

寄養家庭 屏東縣

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