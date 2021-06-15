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疫苗開打 澎警收警察節最佳禮物

中央社 / 澎湖縣15日電

5月中疫情爆發以來，澎湖縣警局警力執勤近6700人次，在AZ疫苗同步展開接種後，澎湖縣政府衛生局今天安排員警在馬公市縣警局大禮堂集中接種，成為今天警察節最佳禮物。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情防制，澎湖這波獲中央配發1萬2300劑AZ疫苗。除了昨天先行至長照等機構展開第5類人員施打，今天進行第1至6類的1萬1892人施打。

澎湖縣警局表示，今天接種人員，包括縣警局、署屬機關派駐人員和尚未接種的第2類的防疫人員，在警局大禮堂以分流方式進行接種。

澎湖縣長賴峰偉實地了解施打作業，他表示，在疫情爆發後，除了醫護人員投入防疫工作外，警察無役不與，迅速的投入居家隔離檢疫，協助疫調、稽查取締勸導未戴口罩與群聚、查察假訊息等各項防疫工作，備極辛苦。政府有責確保第一線防疫人員安全，特別在今天警察節安排施打，提醒尚未施打員警依指揮中心的排列，分流完成接種。

依澎湖縣警局數據，疫情5月爆發後，包括縣警局，以及馬公、望安、白沙等3個分局警方執行居家隔離檢疫、緊急安置場所、執行勸導取締未戴口罩與群聚、宣導實聯制、稽查特種行業、外籍移工、機場快篩、足跡疫調與查辦假訊息，1個月來出勤6700多人次警力，有效防堵疫情蔓延。

澎湖 疫情 AZ疫苗

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