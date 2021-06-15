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瑞豐夜市復業被罵翻 陳其邁：無法落實防疫該關就關

聯合報 / 記者徐白櫻王慧瑛／高雄即時報導
高雄市瑞豐夜市5月17日宣布自主停業，創下開業23年來最長的休市，一度還傳出可能熄燈，瑞豐夜市官網昨晚宣布，6月15日起恢復營業。翻攝自瑞豐夜市官網
高雄市瑞豐夜市5月17日宣布自主停業，創下開業23年來最長的休市，一度還傳出可能熄燈，瑞豐夜市官網昨晚宣布，6月15日起恢復營業。翻攝自瑞豐夜市官網

高雄市瑞豐夜市5月17日宣布自主停業，創下開業23年來最長的休市，攤商頓失營收叫苦連天，一度還傳出可能熄燈，瑞豐夜市官網昨晚宣布，6月15日起恢復營業，強調會配合市府要求的各項防疫規範，消息一出輿論炸鍋，網友留言批「逛夜市怎麼保持1公尺社交距離」，也有不少人要市長陳其邁表態，陳其邁今回應，要求經發局今晚派員到現場了解，若無法做好人流管制、維持社交距離等，該關就關，市府態度很明確，防疫重於一切不會妥協。

瑞豐夜市官網昨晚貼出訊息寫到「明天6月15日恢復正常營業，為讓消費者安心，夜市已經全面消毒，防疫措施通通到位，請戴好口罩保持社交距離，非密閉的數千坪空間，瑞豐夜市仍是外帶美食的好所在，請安心來消費」，網友一面倒狠批「不要有僥倖心態，這場疫情沒有人是局外人」、「不能忍忍嗎？疫情好不容易緩解」等，該篇發文今天已撤。

高雄市經發局長廖泰翔表示，目前還在防疫三級警戒期間，夜市禁內用、一律外帶，嚴禁邊走邊吃等，明天會派員到現場了解業者是否有落實人流管制等各項防疫規範，若有違規一定依法告發。

高雄市民擔心夜市營業會增加防疫壓力，陳其邁表示，今晚會要求經發局人員到現場稽查，確認是否有落實人流管制、保持社交距離等，若沒做好該關就關，不會妥協，防疫重於一切，不能有一絲鬆懈。

夜市 社交距離 陳其邁

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