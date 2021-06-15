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影／ 屏東85歲長者嘆「打這一針 真是大工程」

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣恆春鎮衛生所為85歲以上長者施打疫苗。記者潘欣中／攝影
屏東縣恆春鎮衛生所為85歲以上長者施打疫苗。記者潘欣中／攝影

屏東縣今天啟動大規模疫苗施打，85歲以上長者首日預計4053人施打；行動不便的長者多由家屬或看護陪同前往施打，包括復康巴士、小黃公車、長照專車和9個原民鄉的幸福巴士也總動員，有打完的偏鄉長者直呼「打這一針，真是大工程！」；也有無大眾運輸工具的偏遠地區村里長反映，經濟弱勢獨居長者的接送問題讓人頭痛。

屏東縣全縣48處注射站，從海拔超過1000公尺的霧台鄉到國境最南端的恆春半島、離島琉球鄉，南北百里今天同步開打，除了醫事、第一線防疫人員、長照及社福機構的照顧及被照顧者、洗腎患者，都已經造冊並排定注射的醫療院所外，人數最多的是符合資格的長者；縣長潘孟安上午先到全縣最大速打站─屏東縣立體育館視察，它施打對象主要是屏東市，預計15至17日為3278位85歲以上長輩接種。

長輩陸續由家人護送或搭乘小黃公車、復康巴士、長照專車抵達，每位長者可由一人陪同照顧，安定心緒；館內分成6區，每區33位長者，協助他們坐定後就不再移動，因於多數長輩有慢性病，醫護人員先進行相關衛教，說明施打疫苗注意事項，在身體狀況評估後，由醫護人員移動逐一為長輩施打疫苗，在原地觀察15分鐘，沒有異常再離開。

潘孟安前往麟洛衛生所、內埔國小速打站視察後表示，全程長輩都不需移動，從衛教、填寫資料、問診、施打、留觀，長輩都在同一個位置上完成，過程流暢，這也是「屏東模式」，依各速打站規模大小不同，平均每站每小時預計接種50至220人，觀察效率不錯。

縣府考量長輩行動不便或身障、獨居，整合長照專車、小黃公車、復康巴士推出免費接送服務；住滿州鄉長樂村的87歲吳阿嬤說，家裡沒請看護，為了打這一針，一早拖著老邁身驅搭幸福巴士到衛生所，回到家已是中午，還在擔心是否會副作用，真是折騰老人家的「大工程」；恆春鎮山海里長則反映，當地沒有大眾交通工具，弱勢又身體不好的獨居老人不知如何叫車，他即使想載送，卻擔心萬一長者身體出狀況，非他能承擔，希望公所派車協助。

縣府表示，經村里幹事、村里長初步調查意後，預估3天內完成第一階段施打的滿85歲以上長者人數， 15日4053人，16日3980人，17日3555，共計1萬1588人；接續進入第二階段，以84至80歲為級距，人數約1萬9000人，預定18日至20日施打，請符合資格民眾等接獲通知單後再前往接種。

屏東縣滿州鄉幸福巴士出動載送到衛生所施打疫苗的85歲以上長者。記者潘欣中／攝影
屏東縣滿州鄉幸福巴士出動載送到衛生所施打疫苗的85歲以上長者。記者潘欣中／攝影
屏東縣立體育館施打站分6區，每區33位長者，每小時施打人數最多220人。圖／屏東縣政府提供
屏東縣立體育館施打站分6區，每區33位長者，每小時施打人數最多220人。圖／屏東縣政府提供
屏東縣立體育館施打站分6區，每區33位長者，每小時施打人數最多220人。圖／屏東縣政府提供
屏東縣立體育館施打站分6區，每區33位長者，每小時施打人數最多220人。圖／屏東縣政府提供

屏東縣 巴士 長照

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