長輩疫苗開打 屏東偏鄉獨老村里幹事全程陪同

屏東今天進行新冠肺炎疫苗85歲以上老人施打，縣府採用「長輩不動、醫護動」的貼心施打模式，48個注射站出動大批人力服務老人，部分偏鄉並由村里幹事全程陪同獨居老人施打。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗大規模施打今天起展開，全縣48處注射站從海拔超過1000公尺的霧台鄉到國境之南的恆春半島、離島琉球鄉，南北百里同步開打，首批由85歲以上老人開始施打。

屏東縣採用村里分流方式，不同村里不同時段施打，上午8時開始，不少老人由家人以汽車或雇用計程車陪同到注射站施打，各個注射站都出動大批人力服務老人，現場也備有輪椅、拐杖型雨傘等提供使用。

縣府採用「長輩不動，醫護動」的貼心快速施打模式，縣府稱為「屏東模式」，縣府表示，依各速打站規模大小不同，平均每站每小時預計接種50至220人，十分有效率。

縣長潘孟安一早到全縣最大速打站屏東縣立體育館視察施打情形，而後到麟洛衛生所、內埔國小速打站視察，他表示，只要是75歲以上的長者一定可以打得到，感謝鄉鎮市公所的協力，由村里長及村幹事通知長者依時段到場接種疫苗，避免久候、混亂的情形。

幾名老人在接受記者採訪時都表示，是自己願意施打疫苗；也有老人的家屬說，原本老人不願施打，但跟他們說有打出去比較安全，家人也放心，老人才願意打；一名打完疫苗的朱姓阿嬤表示，一點都不會痛，打完也沒有不舒服。

屏東縣對於行動不便老人給予復康巴士、小黃公車等的免費接送服務，而偏鄉則有公所的「幸福巴士」接送。

偏鄉滿州鄉有不少獨居老人，鄉長余增春表示，除了事前由村里幹事鼓勵獨居老人施打疫苗，也由村里幹事全程陪同老人施打，施打後也將由民政課定時打電話問候身體狀況，以便全盤掌握狀況。

縣府表示，預估3天內完成第1階段施打的85歲以上長者人數，15日4053人，16日3980人，17日3555，共計1萬1588人；接續進入第2階段，以84－80歲為級距，人數約1萬9000人，預定18日至20日施打。