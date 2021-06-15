聽新聞
test
0:00 / 0:00
警察節辛苦了 加油站送百杯咖啡慰勞南警
新冠肺炎疫情嚴峻，員警站在防疫第一線，工作辛勞還相當危險性，今天適逢警察節，中油前鋒加油站為慰勞台南市警五分局員警執勤辛勞，站長方莉莉代表送來100杯香醇咖啡，為員警補充正能量，祝福波麗士大人警察節快樂，由副分局長朱恩銳代表接受，朱恩銳說:「民眾對警察的肯定，是給我們最大的鼓勵。」
今天是警察節適逢疫情肆虐，警察勤務更加繁忙危險，疫情期間警方除日常治安、交通工作外，還需肩負防疫重任，舉凡訪查居家隔離對象、勸導取締未戴口罩、加強宣導防疫措施及查察停業場所等工作，堅守崗位守護民眾的安全和健康，真的很辛苦。
中油前鋒加站長方莉莉今天上午10點，在警察節送來咖啡，由副分局長朱恩銳及開元派出所副所長柯相宇代表接受。方莉莉表示，警察在防疫期間很辛苦，祝福警察節快樂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言