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警察節辛苦了 加油站送百杯咖啡慰勞南警

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導
今天警察節，中油前鋒加站長方莉莉℉（右二）和女員工贈送咖啡給員警，由副分局長朱恩銳（右一）及開元派出所副所長柯相宇（左一）代表接受。圖／讀者提供
今天警察節，中油前鋒加站長方莉莉℉（右二）和女員工贈送咖啡給員警，由副分局長朱恩銳（右一）及開元派出所副所長柯相宇（左一）代表接受。圖／讀者提供

新冠肺炎疫情嚴峻，員警站在防疫第一線，工作辛勞還相當危險性，今天適逢警察節，中油前鋒加油站為慰勞台南市警五分局員警執勤辛勞，站長方莉莉代表送來100杯香醇咖啡，為員警補充正能量，祝福波麗士大人警察節快樂，由副分局長朱恩銳代表接受，朱恩銳說:「民眾對警察的肯定，是給我們最大的鼓勵。」

今天是警察節適逢疫情肆虐，警察勤務更加繁忙危險，疫情期間警方除日常治安、交通工作外，還需肩負防疫重任，舉凡訪查居家隔離對象、勸導取締未戴口罩、加強宣導防疫措施及查察停業場所等工作，堅守崗位守護民眾的安全和健康，真的很辛苦。

中油前鋒加站長方莉莉今天上午10點，在警察節送來咖啡，由副分局長朱恩銳及開元派出所副所長柯相宇代表接受。方莉莉表示，警察在防疫期間很辛苦，祝福警察節快樂。

警察 疫情

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