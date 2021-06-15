魷釣船返高雄前鎮漁港 全船移工居家檢疫

前鎮漁港今天起有陸續有遠洋漁船返港，上午首先返港的魷釣船「穩發洋1號」全船52人，由衛生局人員進行消毒篩檢。海洋局指出，由於漁工曾接觸運搬船，將進行1人1室居家檢疫。

「穩發洋1號」上午8時多抵達高雄前鎮公務碼頭，船上外籍移工在穿著隔離裝備的衛生局人員帶領下陸續下船，先進行量體溫、手部消毒等防疫措施，再一一排隊等候填寫資料辦理入境查驗，最後搭上市府安排的防疫巴士載送進行14天居家檢疫。

海洋局資料，「穩發洋1號」全船52人，其中4名本國籍勞工、48名外籍移工。由於這接觸過運搬船，屬於有海上接觸史，因此將進行1人1室居家檢疫。

市府預計今天將有6艘魷漁船，近300人返港，依漁業署通報統一作業程序及標準，全程無海上接觸史，返港一律全船篩檢。若有與其他港口接觸，返港時全船居家檢疫，如檢測結果為陽性則全團留船。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，全國延長三級警戒，遠洋漁船外籍移工返港都需進行防疫檢查。現場派出100多名人力進行防疫，包括高雄港務警察局、警政署保五總隊也調派警力24小時支援。

上午前往視察的高雄市副市長林欽榮現場接受媒體聯訪指出，高市漁船返港漁工到7月中有4000多人，漁業署已制定遠洋漁船返港防疫措施流程圖，只要返回母港就應全船篩檢。

若途中有登陸他國其他漁港，全船則應由防疫巴士載送到3000多房的防疫旅館進行「14+3天」、1人1房的居家檢疫，且每天都需監測健康狀況，不得外出；最後再進行PCR篩檢，待船隻認定是「綠燈船」後才可在整補後重新出港。

前鎮漁港屬第一類漁港，為全台停泊漁船噸級最大、漁獲量最多遠洋漁港，泊地27.07公頃，碼頭3189公尺，居全台漁業龍頭地位，可容納5000噸以下漁船安全避風停靠，以停泊鮪釣、魷釣及拖網等遠洋漁船為主。