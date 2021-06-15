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瑞豐夜市將復業引網友撻伐急刪文 高雄市府：下午稽查

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
受疫情影響，高雄瑞豐夜市自主性休業已經將近一個月。圖／本報資料照
受疫情影響，高雄瑞豐夜市自主性休業已經將近一個月。圖／本報資料照

高雄多地夜市仍處於自主停業階段，瑞豐夜市日前才傳出有意歇業，昨天卻透過臉書社群公告今天要復業，消息一出不少網友擔憂防疫會出現破口，引發網友負評。市府經發局今早證實，尊重業者復業決定，但一定會要求落實防疫規定，必要時進行人流控管，下午派員稽查準備作業。

北高雄瑞豐夜市是指標型觀光夜市，5月17日起自主停業至6月14日，日前因地租談不攏，管理公司宣告有意7月底結束營業。瑞豐夜市招商處昨天突然在粉專「瑞豐夜市吃喝玩樂」發文說，15日將正式開始營業，官網也有恢復營業貼文。

不過復業消息一出，許多網友擔心夜市會成為防疫破口，網友留言說「為了錢不要命嗎」、「逛夜市怎麼保持1公尺社交距離」等，甚至有人標註市長陳其邁，要求市長表態。

今早經發局證實瑞豐夜市復業消息，並表示，市府尊重業者復業決定，但會要求在場地內外要戴口罩，各攤只能外帶不能內用，同時要求場域要保持社交距離，出入口實聯制、酒精消毒，及必要時要有進行人流控管，今天下午會派員協助與稽查。

因網路負評太多，「瑞豐夜市吃喝玩樂」粉磚與官網刪除發文，管理公司也未接記者電話。

瑞豐夜市昨日張貼復業公告，今天已經找不到貼文。圖／取自瑞豐夜市官網
瑞豐夜市昨日張貼復業公告，今天已經找不到貼文。圖／取自瑞豐夜市官網

夜市 社交距離

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