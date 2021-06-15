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高市首波老人接種疫苗 警力也不得閒

聯合報 / 記者林保光／即時報導
高雄市今天首波老人接種疫苗，警方派員協助行動不便的老人家，希望讓接種過程更快速。記者林保光／翻攝
高雄市今天首波老人接種疫苗，警方派員協助行動不便的老人家，希望讓接種過程更快速。記者林保光／翻攝

高雄市今天首日為87歲以上長者接種疫苗，警方因接種老人人數不少，為了讓老人家順利接種疫苗也不得閒，冒雨協助行動不便老人進入接種站，維持現場秩序。

高雄市政府今天起到6月17日，開放首波87歲以上長者接種AZ疫苗，在各社區設立接種站，也為獨居、重大傷病及身心障礙等年長者，安排疫苗接送專車服務。由於老人家行動不便，警方才出動員警到各處接種站，協助管制出入口，並幫助老人家進接種站，讓前往接種疫苗的阿公、阿嬤直呼「揪感心」。

高雄市苓雅區設四維國小、苓雅國中、三信家商及中正高中等4處接種站，今天上午，有不少老人家單獨前往接種疫苗，因行動不便，苓雅警分局動員警力協助老人家上下車，或幫忙老人家推輪椅進接種站。

苓雅警分局長梁東山表示，為了接種站的交通順暢，疫苗開打期前已多次勘查各接種站，規畫警力協助維護秩序，希望讓疫苗接種能更加順利。

AZ疫苗 高雄市 獨居

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