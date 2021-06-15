影／疫苗接種站有現場音樂演出！緩解焦慮情緒增正能量

疫情緊繃和接種作業的沉重壓力，壓得許多人透不過氣來。為了舒緩接種站氛圍，高市府促成高雄市交響樂團與民間藝文團體合作，今天在高雄巨蛋現場現場短演，透過音樂傳達愛與希望給熱血醫護人員及接種疫苗的長輩們，緩解焦慮情緒。長輩們覺得音樂很好聽，打針比較不那麼緊張。

高雄市副市長史哲表示，這場特殊的音樂演出是6月15日、16日在高雄巨蛋疫苗接種站的期間限定演出，分別在兩日的上午10點、下午3點各演出1小時。文化局接受到藝文界的心意，馬上與衛生局多次協調確認，決定以維持充分安全社交距離及嚴格的防疫措施為前提，選擇場地最大的高雄巨蛋疫苗接種站做為演出地點。

高雄巨蛋原本是高雄市舉辦大型演唱會及大型商展的指標性場館，市府為能有效因應COVID-19疫情，市長陳其邁指示廣設大規模疫苗接種站，因此將高雄巨蛋變身成為大型疫苗接種站。第一線醫護人員在層層防疫裝備下，必須承受各種身心與耐力的挑戰，完成疫苗施打的任務，因此許多音樂工作者希望「獻樂」為醫護人員傳遞更多正能量。

史哲表示，這次在高雄市最大疫苗接種站的「藝起撐醫護」現場音樂演出，就是因為接收到藝文界朋友想要為防疫出一份力、為第一線醫護人員加油，因此規畫將藝文演出撫慰人心的力量，帶到疫苗接種站現場。今天由高雄在地音樂家方元之間樂團團長蔡世宏的吉他演奏，搭配高雄市交響樂團小提琴家蔡宗言合奏，演出大家耳熟能詳的精選曲目。