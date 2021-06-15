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影／高雄醫護貼心採宇美町模式為87歲以上長者打疫苗

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
高雄市87歲以上長者今天起開放施打疫苗，高雄巨蛋疫苗接種站一早就有許多人前來，現場安排比照日本「宇美町」式施打法，就是讓長者排排坐好，由醫護滑動過去逐一施打。記者劉學聖／攝影
高雄市87歲以上長者今天起開放施打疫苗，高雄巨蛋疫苗接種站一早就有許多人前來，現場安排比照日本「宇美町」式施打法，就是讓長者排排坐好，由醫護滑動過去逐一施打。記者劉學聖／攝影

高雄市今天上午開放87歲以上長者施打日本贈送的AZ疫苗，高雄市府在3天共設置126個接種站，其中最大的高雄巨蛋接種站今天分早、午、晚場注射，早上6點多就有長輩在家人陪同下來等候，在家人攙扶下長者拄拐杖或坐輪椅前來，高雄巨蛋現場安排比照日本「宇美町」式施打法，就是讓長者排排坐好，由醫護滑動過去逐一施打，希望讓長輩得到最好照顧。

高雄市府強調，為高齡長者提供「不排隊、不預約、坐著打」的服務，且接種點周邊免費停車、紅黃線開放停車。雖然表定9點才開始接種，但怕長輩久候，工作人員提早做準備，宣布注意事項，讓長輩慢慢進場。市長陳其邁要求接種作業要「求好不求快」。老人家說，想想能打還是早點兒來打，護老命保健康就是別給兒孫添麻煩。

高雄市87歲以上長者今天起開放施打疫苗，高雄巨蛋疫苗接種站一早就有許多人前來，現場安排比照日本「宇美町」式施打法，由醫護滑動過去逐一施打。記者劉學聖／攝影
高雄市87歲以上長者今天起開放施打疫苗，高雄巨蛋疫苗接種站一早就有許多人前來，現場安排比照日本「宇美町」式施打法，由醫護滑動過去逐一施打。記者劉學聖／攝影
高雄市87歲以上長者今天起開放施打疫苗，高雄巨蛋疫苗接種站一早就有許多人前來，現場安排比照日本「宇美町」式施打法，就是讓長者排排坐好，由醫護滑動過去逐一施打。記者劉學聖／攝影
高雄市87歲以上長者今天起開放施打疫苗，高雄巨蛋疫苗接種站一早就有許多人前來，現場安排比照日本「宇美町」式施打法，就是讓長者排排坐好，由醫護滑動過去逐一施打。記者劉學聖／攝影
高雄市87歲以上長者今天起開放施打疫苗，高雄巨蛋疫苗接種站一早就有許多人前來，現場安排比照日本「宇美町」式施打法，就是讓長者排排坐好，由醫護滑動過去逐一施打。記者劉學聖／攝影
高雄市87歲以上長者今天起開放施打疫苗，高雄巨蛋疫苗接種站一早就有許多人前來，現場安排比照日本「宇美町」式施打法，就是讓長者排排坐好，由醫護滑動過去逐一施打。記者劉學聖／攝影
高雄市87歲以上長者今天起開放施打疫苗，高雄巨蛋疫苗接種站一早就有許多人前來，現場安排比照日本「宇美町」式施打法，就是讓長者排排坐好，由醫護滑動過去逐一施打。記者劉學聖／攝影
高雄市87歲以上長者今天起開放施打疫苗，高雄巨蛋疫苗接種站一早就有許多人前來，現場安排比照日本「宇美町」式施打法，就是讓長者排排坐好，由醫護滑動過去逐一施打。記者劉學聖／攝影
高雄市87歲以上長者今天起開放施打疫苗，高雄巨蛋疫苗接種站一早就有許多人前來，現場安排比照日本「宇美町」式施打法，就是讓長者排排坐好，由醫護滑動過去逐一施打。記者劉學聖／攝影
高雄市87歲以上長者今天起開放施打疫苗，高雄巨蛋疫苗接種站一早就有許多人前來，現場安排比照日本「宇美町」式施打法，就是讓長者排排坐好，由醫護滑動過去逐一施打。記者劉學聖／攝影
高雄市87歲以上長者今天起開放施打疫苗，高雄巨蛋疫苗接種站一早就有許多人前來，現場安排比照日本「宇美町」式施打法，就是讓長者排排坐好，由醫護滑動過去逐一施打。記者劉學聖／攝影
高雄市87歲以上長者今天起開放施打疫苗，高雄巨蛋疫苗接種站一早就有許多人前來，現場安排比照日本「宇美町」式施打法，就是讓長者排排坐好，由醫護滑動過去逐一施打。記者劉學聖／攝影
高雄市87歲以上長者今天起開放施打疫苗，高雄巨蛋疫苗接種站一早就有許多人前往接種疫苗，高雄市長陳其邁前往視察。記者劉學聖／攝影
高雄市87歲以上長者今天起開放施打疫苗，高雄巨蛋疫苗接種站一早就有許多人前往接種疫苗，高雄市長陳其邁前往視察。記者劉學聖／攝影

高雄市 日本 AZ疫苗

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