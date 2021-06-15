高市長輩疫苗接種 宇美町式排排坐好施打高效率

高雄市高齡長輩疫苗接種今天啟動，首波是87歲以上長者，漢神巨蛋體育館等56站同步施打，醫護採「宇美町式」讓長輩排排坐好接種，快速效率，市長陳其邁也到場關切流程及動線。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗大規模施打，高雄首波以87歲以上長者為對象，今天起3天設126個接種站，包括高雄巨蛋、高中職學校及社區活動中心等。上午8時許，巨蛋體育館內就有醫護及長輩陸續到達，長輩多由家人扶持或坐著輪椅前往，接種疫苗現場動線流暢。

陳其邁由衛生局長黃志中等人陪同，一早現身巨蛋關切長輩接種情形，現場也有長輩休息區及陪同家屬休息區，動線拉大，以避免群聚。

90歲的詹益秀由太太陪同接種，兩人搭乘計程車到巨蛋，隨即有工作人員協助安排休息及等候進場。88歲的陳益清由兒子陪同接種，他有高血壓病史，有一點擔心是否疫苗會有不良作用。

巨蛋體育館內共設3個施打區，每一區有8組醫護為坐定的長輩以「宇美町式」接種。上午9時起，第一區8組醫護同步問診及疫苗接種，速度很快。

「宇美町式」是日本接種疫苗具效率的方式；接種者拉開坐距，由醫護移動為民眾施打疫苗。

現場特別提醒接種的長輩要休息觀察30分鐘才可返家，多休息多喝水，並留意是否有發燒情形，如果有狀況要通報處置。

高市獲撥8萬劑AZ疫苗，首波民眾接種對象是87歲以上長者，要以3天完成約3萬1000名接種者，預計至17日完成施打；次波是80至86歲長者約6萬1000人、第3波是75至79歲者近7萬人。

因應長輩疫苗施打，高雄市還提供獨居、身障及重大傷病者計程車接送服務，開放接種點周邊免費停車、紅黃線開放停車。陳其邁強調長輩苗接種「求好不求快」，讓長輩安心舒適接種最重要。