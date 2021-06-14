高雄瑞豐夜市15日起恢復營業 業主估一半攤商回歸

高雄瑞豐夜市上月配合政策自主停業，攤商損失慘重更傳出下月恐熄燈。不過瑞豐夜市臉書粉專今天宣布，夜市將於明天恢復營業；對此，業主已證實此事，但預估僅一半攤商回歸。

高雄市政府經發局長廖泰翔表示，高市府先前並沒禁止瑞豐夜市營業，但要求須做好最重要的戴口罩、禁止邊走邊吃、僅限外帶等防疫措施，所以針對瑞豐夜市明天起將恢復營業，市府也將派員宣導稽查相關防疫措施，確保防疫安全。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，全國延長3級警戒，高雄人氣夜市瑞豐夜市上月開始配合政府防疫措施自主休市，更傳出受到疫情影響，夜市每天約需負擔新台幣百萬元租金，難以支撐，盼高市府協助，否則7月底恐熄燈。

不過，瑞豐夜市粉專「瑞豐夜市吃喝玩樂」今天下午貼文宣布，夜市已經全面消毒，防疫措施也通通到位，只要大家都戴好口罩保持距離，加上戶外空間，夜市還是一個好地方，請大家來消費，夜市將於明天恢復營業，但貼文引來網友砲轟跟擔憂。

對此，瑞豐夜市管理公司經理陳秝敏晚間證實此事，官網也將於稍晚發布正式公告；但預估受疫情影響遊客不會很多，百貨、遊戲類攤商也可能暫時不會營業，全場最多可能僅一半攤商回歸營業。

針對瑞豐夜市7月底恐熄燈，陳秝敏則回應，將視明天夜市恢復營業後的遊客人數及疫情發展而定，但熄燈時間可能延後。

瑞豐夜市已經營業近24年，有約400處攤商，道地美食小吃超人氣，深受年輕族群喜愛，是高雄市特色夜市之一。