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疫情衝擊馬祖觀光 青年推罐裝咖啡找出路

中央社 / 連江縣14日電
馬祖青年邱思奇選在馬祖南竿市場經營咖啡品牌，並致力將咖啡與馬祖特色結合。因疫情嚴峻，馬祖觀光停擺，遊客難以抵達馬祖品味咖啡，邱思奇因此發想，將精品咖啡以罐裝方式推廣，讓各地咖啡族群都可以品嚐屬於馬祖的咖啡。 中央社
馬祖青年邱思奇選在馬祖南竿市場經營咖啡品牌，並致力將咖啡與馬祖特色結合。因疫情嚴峻，馬祖觀光停擺，遊客難以抵達馬祖品味咖啡，邱思奇因此發想，將精品咖啡以罐裝方式推廣，讓各地咖啡族群都可以品嚐屬於馬祖的咖啡。 中央社

馬祖地方咖啡品牌為在疫情中推廣馬祖，透過戰地元素結合高粱酒和咖啡，在疫情時期發展出高粱酒咖啡豆與罐裝咖啡，擴大推廣馬祖高粱與在地咖啡特色。

為將精品咖啡融入生活日常，馬祖青年邱思奇選在南竿市場經營咖啡品牌，並致力將咖啡與馬祖特色結合。因疫情嚴峻，馬祖觀光停擺，遊客難以抵達馬祖品味咖啡，邱思奇因此發想，將精品咖啡以罐裝方式推廣，讓各地的咖啡族群都可以品嚐屬於馬祖的咖啡。

小柒Z.O Coffee的創辦人邱思奇表示，為了向外傳遞有馬祖精神的咖啡特色，決定採用馬祖戰地的概念發揮創意，他發現馬祖最早引進咖啡跟軍人有關，而馬祖高粱酒也是因戰地政務時期設立馬祖酒廠，因此結合兩個戰地時代的飲品，並選鋁製品罐裝推廣，凸顯馬祖戰備物資與戰地氛圍。

邱思奇表示，因為過去不太喝烈酒，進而思考如何讓年輕族群喜歡高粱酒，因此想到將高粱酒風味結合咖啡，可以讓更多族群趁機品嚐馬祖高粱酒特色，帶動不同族群認識，為了讓更多人品嚐體驗、多方推廣酒跟咖啡，在發展深培、中淺培的高粱酒風味咖啡豆之外，也產製出含酒精的高粱咖啡精釀啤酒。

邱思奇說，這項創新嘗試的優勢在於熟悉馬祖高粱酒，但要讓咖啡跟酒香融合，光是咖啡豆就多種嘗試，終於配出8種風味的綜合咖啡豆，結合自身擅長的冷萃技術並研發殺菌技術，保留咖啡的醇度與後韻，也不失馬祖高粱風味。

邱思奇表示，除了推廣在地，更期待用產品名推廣馬祖母語，咖啡店名稱「Z.O」是馬祖話「來喔」的諧音，「Hi!KAJU」是母語「喝太少」的意思。直譯的拼音方式，是為了傳遞更多故事，「KAJU」就是咖啡加酒，「Hi」除了跟顧客打招呼認識馬祖，也是強調，這是來自「海」這端的物產，希望喝完後「high」起來。

咖啡 馬祖 疫情

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