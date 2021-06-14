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疫苗黃卡不夠 金門新增4座體育館接種站後天才開打
金門縣政府今日公告，由於疫苗接種紀錄卡（黃卡）不夠，除9處醫療院所維持明日開打外，4處新規畫接種的體育館，延到16日施打。縣府表示，現在黃卡剩2千多張，已分配給9家醫療院所，不夠的黃卡中央明日才會寄來。
金門縣召開疫苗下鄉及大型接種站協調會議，確認會在金城體育館、金湖體育館、金沙國中體育館及金寧中小學體育館等4座大型場館施打疫苗。縣府表示，由於烈嶼地區人數較少，會由鄉公所接送民眾到衛生所接種，各鄉公所則在明日發通知單，讓長者知道自己何時、何地能施打，也有交通車專門接送。
至於行動不便長者，除可在4座體育館接種外，縣府預計下周由醫護人員直接到府施打。秘書長陳朝金說明，4座體育館會延到16日開打是因為黃卡不夠，中央給的明天才會寄出，考量黃卡是重要憑證，所以改成16日施打，原先9家醫療院所預約則依各院所營業時間施打。
衛生局表示，第1至3類公費接種對象，依各單位造冊為主，自行預約；洗腎患者則由衛生福利部金門醫院及傅仰賢診所於機構內進行接種；長照機構住民及工作人員由衛生福利部金門醫院統一赴機構內接種。
縣府指出，運用民政系統，2天內就完成75歲以上長者施打意願，相關訊息也已傳遞到村里，盼這次大規模疫苗施打能達到不群聚、快速的目標。
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