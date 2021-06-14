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柯文哲酸：台灣不同縣市打疫苗年齡都不同 真是奇蹟

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被點名更上層樓 陳其邁：拜託網友不要來亂

聯合報 / 記者王昭月蔡孟妤／ 高雄即時報導
高雄市長被網友點名更上層樓，他請「網友不要來亂」。圖／高雄市政府提供
高雄市長被網友點名更上層樓，他請「網友不要來亂」。圖／高雄市政府提供

高雄近月來多項防疫政策讓不少縣市跟進，網友點名，陳其邁未來可能更上層樓。陳其邁今午在防疫記者會回應，現在是三級防疫期間，他每天戰戰兢兢，每晚都睡不著，所有注意力集中在此，「拜託網友不要來亂」。

高雄市最近因超前布署長輩接種作業，被台北市柯文哲暗諷「內線交易」，高市長陳其邁昨才以「只有基層奉獻，沒月內線」回應滅火，今天續有網友點名，未來他可能更上層樓。

細數高雄最近幾項領先的防疫政策，包括高雄進入準三級警戒、促成實聯制優化、最早啟用大型接種站，市場依身分證號分流、最早部署長輩接種作業，安排計程車接送長輩施打疫苗等，儼然成為全台的「防疫指引」，其中疫苗分配量及長輩接種作業等措施，更被台北市長柯文哲質疑為「資訊不對稱」的產物

網友據此認為，陳其邁未來應可更上一層樓，但陳其邁今午表示，每天防疫，戰戰戰兢兢，所有注意力都集中在此，「拜託網友不要來亂」。

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