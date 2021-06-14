連假到屏東原鄉部落露營 警勸導：疫情期間勿違反規定

屏東縣瑪家鄉專五道路屢遭民眾檢舉，有民眾沒戴口罩上山泡茶、登山，讓原鄉部落居民感到恐慌，屏東縣內埔警分局在端午連假滾動式調整交通崗，改在專五道路入口處設交通崗，符合族人期望，警方也呼籲，防疫期間避免到原鄉山區旅遊，以免造成族人恐慌。

疫情第三級警近一個月，警方指出，警戒期間，仍有登山客或遊客到山上跑，原鄉部落鄉親，張貼製作警語在建築物或山壁上，提醒遊客；今天是端午連假最後一天，仍有零星山友到部落，警方採取柔性勸導。

屏東縣內埔警分局轄區專五道路，橫跨瑪家鄉北葉、瑪家與排灣三村，也是三村村民的主要使用道路，防疫期間族人多奉守「宅在家」政策。警方指出，但卻有民眾大剌剌的在專五道路及舊瑪家村活動中心無罩泡茶及無罩登山，遭警方舉發及勸離。族人認為不尊重原民生活及防疫政策，沒想到遊客為了閃躲原民側目，竟將山區的野趣漫遊複製到人煙稀少的佳瑪道路。

警方昨天獲報到場，進入瑪家村後，從支線駛入佳瑪道路，足足開40分鐘，正值滂沱大雨，停在路邊的4輛房車已與警車會車下山。現場仍有兩台露營車，均從高雄而來，其中1車張姓車主是隻身前來；另車莊姓車主一家3口前來，2車4人雖均依規定申請入山及未違反室外群聚人數，稽查時也有戴口罩，內埔警方仍婉勸下山。