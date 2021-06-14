黃卡短缺 金門長者4大場館施打疫苗延至16日

金門縣府今天表示，受限疫苗接種紀錄卡（黃卡）及接種標貼剩2000多張已分配9家醫療院所，中央明天才寄出，在金城體育館等4大場館為75歲以上長者施打疫苗，延至16日開始。

金門縣政府向中央流行疫情指揮中心爭取到的1萬1200劑AZ疫苗12日到貨，縣府連日來密集協調並調度各項施打作業，並於今天再次召開新冠肺炎疫苗下鄉及大型接種站規劃工作協調會議，確認提供4大型場館，配合黃卡到貨16日開打，對象為75歲以上長者及具原住民身分者為65歲以上。

縣府陳朝金祕書長表示，民政處已快速完成調查75歲以上長者施打願意，針對75歲以上長者（具原住民身分者為65歲以上）仍以雙軌制進行，亦即，一方面自行預約，另一是規劃金城體育館、金湖體育館、金沙國中體育館及金寧中小學體育館4個大型場館施打，讓長者方便就近施打，避免各院所湧入大量施打人潮。另外，烈嶼地區由於人數較少，由鄉公所協助接送到衛生所接種。

陳朝金說，各鄉鎮公所將在明天發通知單，讓長者知道何時、何地施打疫苗，公所也會派交通車接送長者；至於行動不便、臥病在床、較無法出門的長者，醫護人員會預定在4個大型場館施打完畢之後，下週直接到宅施打。

陳朝金指出，大型場館施打疫苗原定明天展開，但受限疫苗接種紀錄卡（黃卡）及接種標貼，目前僅剩2000多張，已分配到9家醫療院所，中央明天才會寄出；考量黃卡是重要的就醫憑證，因此這4個大型場館施打日延至16日開始；至於9院所的預約，依各院所營業時間施打。

衛生局進一步說明，第一類至第三類公費接種對象，依各單位造冊為主，自行預約；洗腎患者由衛生福利部金門醫院及傅仰賢診所於機構內進行接種；住宿式長照機構住民及工作人員由金門醫院統一赴機構內接種。

衛生局表示，金門縣接種對象皆依中央規定的順序辦理，並會視中央提供的疫苗期程、數量、優先接種對象接種情形，以及國內外疫情現況隨時滾動調整開放接種對象。