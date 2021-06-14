高市疫苗接種站整備完成 開放免費路邊停車

高雄市明天起進行首波高齡長者疫苗接種，開放87歲以上長輩共3.1萬人，高雄市長陳其邁說，施打疫苗126接種站已布好，15至16日接種站周邊路邊免費停車，但打完就須將車駛離；另獨居、重大傷病等長輩可聯繫區公所免費接送。

陳其邁表示，施打疫苗的原則求好不求快，帶身分證、通知書，醫師複詢後接種。市府共設126接種站，就近提供服務，分3天接種，長輩不必煩惱，可洽公所協助，上午8點半到下午5點都有專人服務，可洽公所。

陳其邁並指，6月15日至17日，疫苗接種站周邊路邊免費停車，警方會維持交通，但打完疫苗就須駛離，否則仍會請拖吊移走。疫苗接種3天有約1100台計程車投入接駁，另獨居、重大傷病或有特殊需求等長輩可洽公所預約搭車。

陳其邁也公布，近日公費快篩9057人均無異常，長照醫院醫護所都沒問題，科技園區對國際移工11050人採檢也都正常，有群聚風險的地方也會持續用檢測方式監控社區。

他並指出，居家隔離14天後會再採檢，去年就已實施居隔制度，再加7天自主健康管理，但有出現解隔後仍發病，代表病毒狡滑，再次若居隔者在自主健康管理期，有症狀務必不能搭交通工具，並撥打1922。