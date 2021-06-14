下週鋒面防水患 高市鹽埕大寮排水設施備戰

氣象局預估下週又有鋒面來襲，為避免6日凌晨因滯留鋒面影響，造成高雄市局部地區道路積淹水，包括鹽埕區七賢抽水站、北斗抽水站，以及大寮區歡喜鎮大樓移動式抽水機提前備戰。

由於6日凌晨因滯留鋒面影響，24小時累積雨量高達300毫米以上，造成高雄市局部地區道路積淹水，副市長林欽榮上午再次視察鹽埕區七賢抽水站及北斗抽水站，大寮區歡喜鎮大樓移動式抽水機防汛整備及拷潭排水治理工程。

林欽榮了解整治工程進度，要求汛期間落實防汛整備，加強易淹水地區巡視，確保各項防洪設施及抽水站正常運作，擺脫過去淹水困擾。此外，正值新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間，林欽榮提醒水利局清查各工區是否有聘用移工，並依防疫相關規定落實辦理。

水利局水利工程科表示，鹽埕區屬低漥地區，須依賴抽水站進行抽排水，其中七賢抽水站設備老舊需進行功能提升及新設抽水機，豪雨時啟動預抽機制，排空箱涵水位，並於6日豪雨驗證可有效改善當地淹水問題。

另外，為減輕七賢抽水站負荷，新建北斗抽水站增加6cms抽水量，與七賢抽水站聯合操作、相互支援，目前進行設計中，預計民國111年完工。

此外，大寮區拷潭區歡喜鎮大樓因地勢低窪加上山坡地集流時間短產生大量逕流，豪大雨時常導致淹水，水利局向中央爭取經費，進行拷潭排水中游左岸排水路改善385公尺，已於今年2月開工，預計明年完工，完成後可大幅改善拷潭區積淹水。