屏東關懷據點不停學 家門前跳律動、防疫宅宅包

5月15日發布全國三級警戒後，至今1個月，屏東縣有378處社區關懷據點暫停辦理，對於突然暫停，讓志工與長輩們很不習慣，社區關懷據點也發揮巧思，持續陪伴長輩們，新園鄉田洋社區關懷據點在每天訪視帶領長輩們在家門口做運動，九如鄉的三塊據點推出「防疫宅宅包」，讓長輩們在家也能動動手、動動腦，防疫保持健康快樂心情。

屏東縣府社會處說，社區關懷據點暫停辦理，志工們除了基本電話問安、關懷訪視與送餐服務外，據點們也發揮巧思，讓長輩在家不無聊。

新園鄉田洋五日Ｃ的社區關懷據點，由宥青愛心關懷協會承辦，協會執行長謝容澧說，疫情升級三級警戒後，仍持續送餐服務，送到第三天時，長輩跟他們說「很無聊」，因此團隊決定從居家服務概念發想，將關懷據點改為移動式。

謝容澧說，每天早上8點半出發，帶著藍芽音箱，戴上口罩、面罩，到長輩家關懷訪視，在長輩家門口做簡單15分鐘的律動，還有長輩們看到據點團隊來，換上到據點時穿的紅色制服，增加儀式感。

做律動時，會維持好社交距離，長輩們都戴上口罩，長輩家門口前，有的是騎樓、有的庭院，堅守室外不超過10人規定，長輩們動一動超開心，另外也有給長輩們回家作業，像是畫沙畫、製作盆栽等園藝課程，之後還要規畫勞作課。

九如鄉的三塊據點準備「防疫宅宅包」，讓長輩在家動動手、動動腦。

里港鄉潮厝社區的照服員藍艷鳳說，送餐會順便驗收前天發的材料包成果，據點長輩阿叔聽到她讚美他的花很高興，但當她問「是不是別人做的？」，阿叔很委屈說「不是啦」，是他自己做的，但孫子有在旁邊教。

阿叔說，孫子能在旁教導是意外收穫，疫情停課，孫子女都待在家，也跟他一起研究材料包及動手製作，還促成了老幼共學。藍艷鳳說，還有阿嬤為完成志工交代的手工藝作業，不知不覺待在家整天都沒出門，減少出門的頻率。