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澎湖宣布16日起漁船從台返澎 船長、船員一律快篩

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
澎湖縣長賴峰偉今在防疫會議表示，6月16日起，澎湖漁船至台灣交易漁獲，返回澎湖後，船長、船員一律必須接受快篩。圖／澎湖縣府提供
澎湖縣長賴峰偉今在防疫會議表示，6月16日起，澎湖漁船至台灣交易漁獲，返回澎湖後，船長、船員一律必須接受快篩。圖／澎湖縣府提供

澎湖縣長賴峰偉今在防疫會議表示，6月16日起，澎湖漁船至台灣交易漁獲，返回澎湖後，船長、船員一律必須接受快篩，避免形成防疫漏洞。

澎湖縣府今日召開防疫會議，並討論加強從台灣返回澎湖的漁船防疫作為。澎縣府農漁局長胡流宗表示，澎湖籍漁船曾經前往台灣販售漁獲約有94艘，經第七岸巡隊協查目前仍會不定期到台灣販售漁獲的漁船，在澎湖外垵有20艘、內垵3艘、赤崁3艘、七美2艘。

胡流宗表示，為加強海上防疫，澎湖籍漁船自台灣返回澎湖，將統一於馬公第三漁港安檢所進港報關後，由專車接駁至醫院進行篩檢，確定陰性後再載返回第三漁港，離島望安、七美則由當地衛生所執行快篩。

胡流宗指出，若離島望安、七美快篩出陽性，將請漁民將漁船開至馬公，漁船進行全面性清消，縣府派車載至醫院做PCR篩檢。16日公告實施後，縣府將協請海巡署宣導告知漁船配合快篩，已出港作業的船隻則由其家屬告知。

澎湖縣政府說明，自6月1日起機場全面快篩，旅客都能配合篩檢，啟用以來篩檢率100%，全部陰性；但海上仍有漁船至台灣交易漁獲，返澎進港未經篩檢，形成防疫漏洞。因此縣府要求從台灣返澎的漁船，包括船長、船員一律快篩。

澎縣府並指，因應新冠肺炎疫情，縣府依據漁港法施行細則第9條公告非澎湖縣籍船舶，除颱風警報或機械故障緊急避難外，不同意進港停泊，因緊急避難入港船舶，船上人員不得上岸。

此外，澎湖縣府今也表示，澎湖隘門兩兄弟確診者案10498、10499復原良好，今日出院，後續進行7天自主健康管理。目前5起確診案例，僅剩兩兄弟近90歲的母親案10497尚住院治療中。

澎湖縣政府指出，目前全縣尚有41位自主健康管理者，7人進行居家隔離，這7人都是案10497的接觸者。

澎湖縣長賴峰偉今在防疫會議表示，6月16日起，澎湖漁船至台灣交易漁獲，返回澎湖後，船長、船員一律必須接受快篩。圖／澎湖縣府提供
澎湖縣長賴峰偉今在防疫會議表示，6月16日起，澎湖漁船至台灣交易漁獲，返回澎湖後，船長、船員一律必須接受快篩。圖／澎湖縣府提供

澎湖 快篩 健康管理

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