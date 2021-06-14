眼鏡行發文全體員工接種完被砲轟 衛生局：是醫事人員

高雄苓雅區一家眼鏡行在臉書發文感謝醫護人員，同時公告全體員工已完成接種，結果引發熱議，甚至被酸「現在知道為什麼高雄打那麼快了嗎」，眼睛行業者嘆發文感謝醫護，卻淪為砲灰，衛生局則表示，驗光師、驗光生是第一類醫事人員，是可接種疫苗的對象。

這家眼鏡行在臉書發文，感謝台灣醫護人員守在前線保護著台灣，謝謝用醫護人員的天職守護每一個生命，眼鏡行全體員工在施打完疫苗後，深刻感謝台灣有這麼棒的醫護人員。沒想到，這篇「感謝文」在網路流傳，引來酸言酸語。

眼鏡行無端成眾矢之的，業者再於臉書發文表達無奈，文中指出，眼鏡行全體員工都經由國家考試合格，具備有醫事人員從業所需的「執業登記證照」，隸屬第一類醫事人員，符合施打新冠疫苗的「合格名單」，絕非傳言使用特權搶先施打疫苗，請大家勿用不理性的言語霸凌，在粉絲專頁進行言論攻擊。

高雄市衛生局對此表示，驗光所是醫事機構，驗光師、驗光生等工作人員配鏡過程因需進距離與人接觸，因此列入第一類醫事人員，屬於可以接種疫苗對象。高雄市驗光師公會表示，驗光所具有職登，屬醫事機構，與眼鏡行不同，驗光所人員屬醫事人員，符合第一類疫苗施打對象，這起事件可能在文字中未載明清楚，以致引發誤會。