快訊

黃偉哲留言蔡臉書「粽盼親離」被歪樓 市府：小編誤用

眼鏡行發文全體員工接種完被砲轟 衛生局：是醫事人員

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄這家眼鏡行因發文惹風波，再度po文澄清解釋。圖／翻攝自網路
高雄這家眼鏡行因發文惹風波，再度po文澄清解釋。圖／翻攝自網路

高雄苓雅區一家眼鏡行在臉書發文感謝醫護人員，同時公告全體員工已完成接種，結果引發熱議，甚至被酸「現在知道為什麼高雄打那麼快了嗎」，眼睛行業者嘆發文感謝醫護，卻淪為砲灰，衛生局則表示，驗光師、驗光生是第一類醫事人員，是可接種疫苗的對象。

這家眼鏡行在臉書發文，感謝台灣醫護人員守在前線保護著台灣，謝謝用醫護人員的天職守護每一個生命，眼鏡行全體員工在施打完疫苗後，深刻感謝台灣有這麼棒的醫護人員。沒想到，這篇「感謝文」在網路流傳，引來酸言酸語。

眼鏡行無端成眾矢之的，業者再於臉書發文表達無奈，文中指出，眼鏡行全體員工都經由國家考試合格，具備有醫事人員從業所需的「執業登記證照」，隸屬第一類醫事人員，符合施打新冠疫苗的「合格名單」，絕非傳言使用特權搶先施打疫苗，請大家勿用不理性的言語霸凌，在粉絲專頁進行言論攻擊。

高雄市衛生局對此表示，驗光所是醫事機構，驗光師、驗光生等工作人員配鏡過程因需進距離與人接觸，因此列入第一類醫事人員，屬於可以接種疫苗對象。高雄市驗光師公會表示，驗光所具有職登，屬醫事機構，與眼鏡行不同，驗光所人員屬醫事人員，符合第一類疫苗施打對象，這起事件可能在文字中未載明清楚，以致引發誤會。

新冠疫苗 醫護人員 衛生局

延伸閱讀

美德州醫護控院方強迫接種疫苗 法官駁回

日本擬引進Novavax疫苗 武田製藥可年產2.5億劑

花蓮明天開放接種疫苗站 醫護人員沙盤演練

嘉市推疫苗特約計程車 搭去接種只需付50元

相關新聞

日本疫苗接種有宇美町式打法 高市明推「打狗快打」

高雄市副市長史哲今早前往鳳山體育場視察疫苗注射站整備情形，這次高市將比照日本宇美町式打法替全市老人接種，史哲稱之為「打狗...

連7天+0屏東15日啟動大規苗疫苗接種潘孟安：齊心防疫

屏東縣15日起將展開大規模疫苗接種，全縣48個注射站同步啟動，縣府團隊結合各醫療團隊、鄉鎮市公所，早已部署完成的場地，排...

眼鏡行發文全體員工接種完被砲轟 衛生局：是醫事人員

高雄苓雅區一家眼鏡行在臉書發文感謝醫護人員，同時公告全體員工已完成接種，結果引發熱議，甚至被酸「現在知道為什麼高雄打那麼...

高雄市87歲長者明施打疫苗 市府備千輛車免費接送

高雄市明天起將針對首波87歲以上高齡長輩施打新冠肺炎疫苗，人數約3.1萬人。市府也安排計程車或復康巴士接送行動不便長輩前...

無匝道儀控管制 高雄各主幹道車速順暢

今天是端午連假最後一天，高雄市各匝道路口不再實施匝道儀控管制，高速公路及市區道路平面車行順暢，高速公路南北向平均車輛時速...

高雄首開日本「宇美町式」接種法 87歲以上長輩明起開打

高雄市首波開放87歲以上長者3.1萬人明天接種，將比照日本「宇美町式」施打法，由長者依序坐好，醫護人員逐一施打，目前施打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。